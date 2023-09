Se desaparece de repente, sin ningún tipo de explicación, respuesta y sin dejar rastro. Podría parecer una historia de un crimen más digna de una novela de Agatha Christie, pero lo cierto es que se trata de una forma de relacionarse en el contexto de las nuevas tecnologías. Se llama ghosting y lo mismo te suena porque lo has escuchado en alguna ocasión.

Se trata de una forma de acabar con una relación de amistad o sentimental, mediante la ruptura de todo vínculo de la noche a la mañana e, incluso, llegando a bloquear a la otra persona de las redes sociales.Todo ello con un mismo fin: que esa persona dé por hecho que has desaparecido de su vida.

Algo así le pasó a Susana, que contaba en La Linterna que "llevaba meses quedando con un chico, que, de pronto, ignoraba mis mensajes y entendí que no quería ya quedar conmigo. Lo pasé bastante mal pensando en qué podía haber fallado o por qué no le gustaba, no entendía por qué pasaba de esa forma si para mí iba todo bien".

Hay quien, por el contrario, decide ser quien acabe la relación de esa forma, como Ainoa, que aseguraba que "si no nos contestan al momento es porque no hay interés. sé que está mal pero me cuesta mucho dar la cara a ciertas personas y no les contesto". Pero, ¿cuál es el perfil de las personas que decicen hacer ghosting? ¿Qué motivos les llevan a hacerlo? Son preguntas que respondemos con Aurora García Moreno, neuropsicóloga.

El perfil, los motivos y las consecuencias que tiene para quienes hacen 'ghosting'

En cuanto al perfil de las personas que hacen ghosting, esta neuropsicóloga lo tiene claro: "son personas que no son muy conscientes del daño que pueden hacer, tiene más que ver con esa dificultad para mantener un compromiso o conectar con otras personas. Presentan cierta ansiedad social, temen confrontar a ciertas personas, dificultad para gestionar las emociones, bien porque no son capaces de expresarlas o porque no quieren, por comodidad. Tienen poca responsabilidad del afecto y algunos una personalidad narcisista" aseguraba.

En cuanto a los motivos, aunque claramente pueden ser diversos, lo cierto es que tienen que ver con que cada vez tendemos más a una "sociedad individualista, mayor rapidez con las tercnologias en la comunicación y no hay casi nada de interacción física. Estas personas huyen por miedo, se sienten dañadas, no les interesa esa relación, no quieren enfrentarse a ese bochorno y creen que la ruptura así puede ser menos dolorosa" aseguraba Aurora García Moreno.

Por supuesto, afecta y mucho a las personas a las que se lo hacen, dejando en ellas una sensación de vacío, de "tristeza, ansiedad, y de sentirse utilizados" que les lleva a menoscabar su propia autoestima. "No entienden el porqué, quieren buscar respuestas, ver qué han hecho mal, y tienden a autoculparse, a un largo plazo, a que se crea cierta desconfianza, puede repercutir en relaciones posteriores".

Cómo reaccionar si te han hecho 'ghosting'

Aunque parezca que no, la persona que hace este ghosting también sufre y, en su medida, desarrollará un patrón de conducta que le llevará a repetir esto en relaciones posteriores, sobre todo, cuando están empezándolas y se ven que no les satisfacen.

Tanto a ellos como para aquellos que lo hacen, hay que insistirles en que deben trabajar en su autoestima para poder poner límites y no repetir estas actitudes. "Hay que aprender estrategias para romper con esos esquemas cognitivos para evitar esa culpa y fortalecer esa percepción de uno mismo, con la mejora de autoestima nos permite establecer límites del valor que yo me doy como persona y a la que le doy a otra persona" explicaba la neuropsicóloga.

Y, sobre todo, trabajar en el "contacto cero, fundamental, no buscar a esa persona y fundamental pasar página para que no persista ese bucle de obsesión" sentenciaba.