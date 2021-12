Garamendi, en COPE: "Podremos hablar de algo siempre y cuando se defienda el corazón" de la reforma laboral

Antonio Garamendi ha pasado por el los micrófonos de COPE para hablar con Ángel Expósito sobre multitud de cuestiones, entre las que sin duda, la negociación sobre la reforma de la reforma labora, ha copado gran parte del encuentro. En este punto, Garamendi ha asegurado que están dispuetos a llegar a un acuerdo, aunque ha puntualizado que los empresarios prefieren "hablar de mejora" de la actual reforma laboral "siempre y cuando defendamos el corazón de esta reforma, si no, depende de lo que se nos plantee tendremos que decir que sí o que no", ha asegurado.

Una entrevista en la que Garamendi ha querido comenzar con la siguiente reflexión: "Algo que pedimos permanentemente para que un país funcione es seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma".

La negociación con Moncloa y las diferencias con los sindicatos

Al empezar a tratar el tema, Garamendi ha podido escuchar un fragmento de audio de Unai Sordo de CC. OO. donde ha asegurado que "no está cerrado el acuerdo. Hay serias discrepancias con la negociación colectiva".

El presidente de la CEOE ha recordado que "la mesa está abierta y quedan bastantes días. Vamos a trabajar en un plano técnico. Mi obligación es trabajar por las empresas y queremos estar alejados de la parte política. Si entramos ahí nos equivocamos. Queremos llegar a un acuerdo. No decimos que sí ni que no. Nosotros tenemos margen para saber si tenemos que decir que sí o, si consideramos que no es bueno para el país, decir que no", ha defendido respecto a su posición.

Antonio Garamendi ha recordado como dos elementos clave en esta negociación, que se lleva a cabo a diario, "por un lado, las cosas que plantea Europa: temporalidad y paro juvenil altísimo", mientras que, por otro lado, "lo que no se nos obliga". En este punto Garamendi ha querido explicarse un poco más y ha recordado que "hace menos de tres años que llevo oyendo la palabra derogación de la reforma laboral y voy a tener que preguntarle a mi amigo el presidente de la RAE qué significan estas cosas. A nosotros no nos concierne un acuerdo de Gobierno. Vamos a intentar defender de mejor manera la adaptabilidad de las empresas en esta reforma que se hizo". Una reforma sobre la que ha recordado que "se generaron 3 millones de empleos, no nos acordamos de estas cosas", ha lamentado.

¿Dónde están más alejados?

"No me gustaría adelantar. Si te digo que esto va bien o mal mañana me han cogido la mano. Nosotros diremos que sí o que no", ha defendido. Tras esto se le ha preguntado: ¿hay posibilidad de que se vote que no, si no se está de acuerdo con uno de los puntos? Tras lo que Garamendi ha afirmado: "Evidentemente"

"La subcontratación hay que hablar cómo se hace o la capacidad de que las empresas puedan elegir por dónde se mueven en esa negociación colectiva, que pongo en valor, que lleva años y funciona. Habrá que ceder algo, desde luego, pero hay que mantener el corazón" de la reforma laboral.

El problema energético y el precio de la luz

Otro de los puntos clave de la conversación entre Expósito y Garamendi ha sido el precio de la luz. Y es que el presidente de la CEOE ha asegurado que "el tema de la energía se da como consecuencia de una mala planificación histórica. Es culpa de todos. En España hemos cerrado 15 plantas de carbón y Alemania acaba de abrir una en los últimos meses, la más grande de Europa", ha destacado.

"Hemos tenido la desgracia de que en estos momentos el gasoducto que nos viene por Marruecos, tenemos un 25 por ciento menos de gas", ha recordado sumado a otros avatares internacionales que vive nuestro país y el resto de los de Europa. "Nos guste o no nos guste es la tormenta perfecta porque deberíamos tener una planificación. En la luz se suele decir que si pasa algo es porque hace 15 años no se hizo bien", ha valorado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Sobre cómo resolverlo? Garamendi ha querido adelantar algunos puntos de interés: "Es evidente que las renovables son el futuro. Pero es evidente que toda transición tiene que ser adecuada a los tiempos. Hay que hacer una transición justa. No puede ser que una compañía de una cotización de 75 mil millones de euros pierda 25 mil millones en una semana. Eso ha pasado", ha criticado el líder de los empresarios.

Y es que para Garamendi, actualmente, se habla mucho "de los objetivos 2030 y nos olvidamos de los 2020". Para los empresarios es fundamental "compaginar muy bien cómo no fastidiar a la industria eléctrica y cómo ayudar a [otras] industrias".

Diferencias con la crisis de 2008

La actual crisis económica que vivimos (con el oxígeno europeo manteniendo el sistema) se diferencia en varios asuntos con la que se vivió a partir de 2008. "La gran diferencia es que el gobierno de Mariano Rajoy fue a Europa en vez de que viniesen los hombres de negro, y por eso se hizo desde casa la reforma laboral y Europa no vino", ha recordado ensalzando el papel del expresidente del PP.

"Los ERTES vienen como consecuencia de la reforma anterior. Han sido una herramienta que a través del diálogo social han funcionado, pero ya estaban. Europa ha permitido que nos endeudemos y el BCE está comprando deuda, dando tranquilidad a los inversores. Hay que tener mucho cuidado porque el año 23 se acaba, por eso hablamos de ortodoxia económica o rigor presupuestario", ha recalcado Garamendi.

Impuestos en España y en Europa

Los impuestos y la carga que las empresas aguantan también ha sido un tema de interés a lo largo de la conversación en 'La Linterna' de COPE "Cuando se dice que se han bajado los impuestos... Es tan alto el nivel de impuestos que a veces rebajando los impuestos se ha recaudado más. Todavía hay margen para hablar de este tema", ha pedido.

Antonio Garamendi ha asegurado que desde la CEOE son "partidarios de buscar más bases imponibles y menos tipos. Cuando oyes al ministro [Escrivá] decir que las cotizaciones sociales no son impuestos, pues bueno. Se demostró que la empresa española paga más impuestos que las europeas. La diferencia está en que en Europa la economía sumergida es el 13 por ciento y en España es de más del 20 por ciento".

Como ejemplo de gestión ha puesto precisamente a la Comunidad de Madrid "donde los tipos son menos y hay más bases imponibles, la economía sumergida se parece más a la europea". Pero su análisis impositivo no se ha quedado ahí y ha querido recordar "otro tema que planteamos siempre. En una empresa hablas de los ingresos y de cómo gestionar los gastos. Aquí hay muchísimas duplicidades entre administraciones. Habría que trabajar más en esto. El Estado es la gran empresa de nuestro país", criticaba..

Las pymes y los fondos europeos

En nuestro país las pymes son uno de los motores fundamentales de la economía "prácticamente el 97 por ciento" en datos que ha proporcionado el mismo Garamendi. "El 95 por ciento tiene menos de diez trabajadores y eso es un problema. En Francia las pymes son el 65 por ciento. Me encantaría que en vez del IBEX 35 habláramos del IBEX 500. El efecto arrastre de las grandes empresas es impresionante", ha querido destacar.

Sobre el SMI ha defendido la postura de la CEOE en la que dijeron "que no era el momento. Por ejemplo, en el campo el tema del gasóleo se ha disparado y las cebollas se venden al mismo precio que hace cuatro años", ha recordado. "Te invito a cenar, pero pagas tú la cena", ha ejemplificado.

Finalmente, el tema de los fondos europeos ha cerrado la charla, exponiendo la realidad que se encuentra en su concesión: "Yo creo que hay que entender qué es y cómo son. Va a haber mucha gente que va a tener una decepción. Una gran mayoría van a licitaciones públicas. Habrá que seguir bien que esas infraestructuras sean las adecuadas", decía Garamendi, tras lo que Expósito le espetaba: "Que no sea el plan E", y entre risas Garamendi afirmaba: "Eso es".