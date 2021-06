Fundación MAPFRE alimenta a los más pequeños

Los comedores de los colegios son uno de los lugares más importantes de los centros educativos.. La mayoría de los padres – que te voy a contar que no sepas – encuentran, encontramos allí la solución salvadora para ajustar nuestra jornada laboral con la jornada escolar de nuestros hijos… Pero desgraciadamente hay otra realidad.. La crisis económica ha dejado a mucha gente en paro, con pocos ingresos, y son muchas las familias que tienen que recurrir a las becas comedor para que sus hijos tengan garantizada al menos una comida completa y nutritiva al día..

Fíjate en estos datos.. La pobreza infantil en España llega ya hasta el 30,1%... Esto supone que hay 2 millones y medio de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social... uno de cada tres. Y es que una de las consecuencias directas de esta situación, es la malnutrición... Por eso, para tratar de paliar la situación y dar una salida a muchas familias, la Fundación MAPFRE, a través de su campaña Alimentando a los más pequeños, se suma al programa Becas Comedor que Educo desarrolla desde 2013”.

Pero ojo, porque este proyecto no sirve sólo para alimentar a los chavales.. Como nos cuenta Pepa Domingo, responsable del proyecto Becas Comedor de Educo, también ayuda a luchar contra el absentismo, porque "estos niños cuando llegaban a casa y estaban solos, no volvían por la tarde al colegio. Si se quedan en el comedor escolar, no hay absentismo por la tarde".

Una vez se concede la beca, después de que el colegio identifique a los niños que la necesitan, se le comunica a la familia y ésta firma una carta de aceptación. Esa Beca Comedor sirve para muchas otras cosas, como contaba Pepa Domingo, "el comedor, para los niños y las niñas significa que se van a poder relacionar con otros niños y niñas, aparte de la clase, hacen amigos... Y además, el comedor es donde ponen la mesa, han de sacarla, recoger, barrer. Estos son hábitos muy buenos, que también les comporta el comedor".









Cada niño que recibe una beca comedor es un éxito. Y eso lo saben las familias de los críos... porque Pepa Domingo, ponía de ejemplo un caso concreto... "le pones la comida y ya te está pidiendo repetir... y es que tiene tanta hambre...

Con anécdotas como esta, queda patente la importancia de estas Becas Comedor, pero cuando acaba el curso escolar, Fundación MAPFRE y Educo no se olvidan de todos esos niños que las necesitan. De hecho, por octavo año consecutivo, desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, y en el marco de su Programa de Verano, la ONG Infancia Educo asegurará 115.000 comidas a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, llegarán ayudar a más de 2.000 niños y niñas.

Pero además de garantizarles la comida del mediodía, el Programa de encarga también de asegurar el desayuno y la merienda en algunos casos. A su vez, buscan fomentar la relación entre los niños, para lo que organizan una serie de actividades educativas en diferentes áreas, como la gestión de las emociones, talleres de resolución pacífica de conflictos, o del uso responsable de las redes sociales e Internet.

Si quieres colaborar, puedes entrar en https://www.fundacionmapfre.org/ y donar… y ayudar a garantizar a todos esos niños con dificultades económicas, primero una alimentación equilibrada y luego una mejor integración en el colegio, y un mejor rendimiento.

FUNDACIÓN MAPFRE Alimentando a los más pequeños