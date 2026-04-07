José, trabajador sanitario: "Un señor me dijo que venía a que le hiciesen la autopsia; era para hacerse una biopsia"

El programa Herrera en COPE ha vivido uno de sus momentos más memorables en la sección 'La Hora de los Fósforos', donde los oyentes comparten anécdotas. El testimonio de José, un trabajador de un hospital, ha dejado perplejo al presentador, Alberto Herrera, al relatar cómo un hombre se presentó en el centro asegurando que venía a que le realizaran su propia autopsia, cuando en realidad se trataba de una biopsia. José explicó la situación: "Llegó un buen señor y lo tenía que dejar pasar. Digo, 'no, no, a estas horas no se puede pasar'. Dice, 'es que vengo a que me hagan la autopsia'".

Pero la anécdota de José no terminó ahí. También compartió el caso de otros señores que fueron a visitar a un paciente en la planta de traumatología y, tras revisar una carta del juzgado, confundieron el término 'imputado' con 'amputado', creyendo erróneamente que al enfermo le habían seccionado una parte del cuerpo.

Pixabay Un hombre abre una carta postal

Surrealismo en el entorno laboral

El ámbito sanitario da pie a muchas de estas confusiones, como relató Isabel, enfermera de profesión. Contó que una paciente mayor, muy enfadada tras ser escayolada por una rotura, protestó diciendo: "¿Pero es que no me van a poner ustedes ni un cabritillo?", en lugar de un cabestrillo.

Desde el sector bancario, Fernando, ya prejubilado, recordó la época en la que su oficina parecía una farmacia porque los clientes no paraban de solicitar la revisión de la 'cápsula suelo' en vez de la 'cláusula suelo' de sus hipotecas.

Por su parte, Fabián, afinador de pianos, lamentó con humor que sus amigos a menudo lo presentan como su propia profesión y la gente, claro, no acaba de creerle por la excepcionalidad de su trabajo.

toTeclas de un piano

Del cine a la mesa

El cine tampoco se libra de estos errores, según contó Alfonso, cuyos familiares han rebautizado películas famosas. La cinta de suspense 'El último escalón' se convirtió en 'La última del escalón', y la épica 'Apocalypto' de Mel Gibson fue reinterpretada como 'A por el Calixto', al entender que toda la película trataba sobre una persecución a un hombre con ese nombre.

La gastronomía también tiene sus propios errores lingüísticos, como demostró el oyente Alberto al recordar a su abuela. Esta se refería al paté como 'furgas' y a los espaguetis como 'Scalextris', para regocijo de sus nietos, que se revolcaban por el suelo de la risa.

La sección fue un tsunami de mensajes, como lo describió el propio Herrera, con otras joyas como la de Esther, quien llamó a un fontanero para arreglar el 'bote sinfónico' en vez del sifónico. Otros oyentes mencionaron el 'traje de ibuprofeno' por neopreno, el 'fallo multiorgásmico' por multiorgánico o la mítica mezcla de famosos que dio lugar a 'Silvia Clifford'.