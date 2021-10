Frederick, un microcrédito le permitió abrir un establecimiento de comida rápida

Al sur de la ciudad de Bogotá está el barrio de San Cristóbal. Una zona muy humilde donde las casas son de ladrillo y se van apilando sobre la ladera de la montaña. Los niños están jugando en la calle, algún valiente se atreve a subir y bajar las cuestas con la bici, y a través de algunas ventanas se escucha música colombiana. Entre todo ese trasiego encontramos el restaurante “Mostaza Fast Foods” y allí nos recibe su dueño, Frederik. Es un venezolano de treinta y ocho años, que llegó hace apenas tres a Colombia, y que se atrevió a montar su negocio en plena pandemia. Como te puedes imaginar no ha sido un camino fácil. Salió de su país huyendo de la pobreza y cruzó la frontera con una mano delante y otra detrás.

Pero ese empleo resultó ser una estafa y le quitaron los papeles y las pocas pertenencias que tenía. Así que Frederik tuvo que empezar de nuevo. Consiguió trabajo en una empresa de confección y lo poco que ganaba lo mandaba a su familia en Venezuela. Allí están su mujer y a sus cuatro hijos. Todo empeoró cuando llegó la pandemia y tuvieron que cerrar la tienda en la que trabajaba. Un golpe más del que se recuperó en cuanto pudo. Él tenía un negocio de comida rápida en su país, así que decidió dedicarse a lo que mejor sabía hacer y comenzó a ofrecer sus productos a domicilio.

Con el paso de los meses empezó a tener pequeñas ganancias y se decidió a abrir un local. Un paso muy complicado en el que hacían falta bastantes millones de pesos. Frederik comenzó a bucear por internet para buscar créditos, y se topó con Bancamía la entidad de de la Fundación Microfinanzas BBVA acá en Colombia. Además del apoyo económico, también recibió formación para estructurar su negocio.

Hace tres meses su restaurante fue una realidad. Fíjate, con solo 1.700 euros de préstamo pudo alquilar un espacio, abrir la cocina y comenzar a recibir los primeros clientes.

Frederik no se conforma con lo conseguido hasta ahora y quiere abrir sucursales en otras zonas de Bogotá como Bosa y Soacha para seguir dando empleo a venezolanos. De momento con él trabajan cuatro personas. Dos de ellos en la cocina, son Daniel Alejandro y Arcángel. El primero lleva cuatro años en Colombia y aunque le gustaría volver a su país, no lo ve como algo cercano. Después de mucho tiempo ha conseguido un empleo estable y ha tenido un hijo aquí.

Arcángel, en cambio, llegó hace tan solo un mes. Conocía a Frederik y cuando le ofreció trabajo no dudó en dejarlo todo para empezar una nueva vida junto a su mujer en Bogotá.

Como Arcángel, Frederick no sabe si podrá volver a su país. Cuando le pregunto cómo ve la situación Venezuela, me dice que el gobierno está muy anclado y no hay una solución rápida. Aun así no se le quita de la cabeza poder seguir ayudando a sus vecinos.

Antes de despedirme de él me cuenta que su sueño es que su restaurante, “Mostaza Fast Foods” vuelva a abrir sus puertas en la ciudad en la que nació todo y en la que todavía está su familia, Barquisimeto, al norte de Venezuela.