Muy fácil de contagiarse y con síntomas que pueden ser graves: así se identifica el virus del sindbis que se extiende desde Andalucía

Que estamos en época de virus, resfriados y gripes es algo innegable. Seguro que a tu alrededor has escuchado o has estado con muchas personas que han estado con fiebre, con estornudos o con tos, y que incluso han tenido que cogerse la baja.

Y si no, como se suele decir, igual es que la persona que ha estado contagiada has sido tú. También puede ser que, si no te ha pillado todavía el virus, sí te pille en las próximas semanas. Porque sí, hay cada vez más contagios y, desgraciadamente, más hospitalizaciones.

Por eso mismo, los expertos aseguran que debemos seguir teniendo cuidado y poner en marcha ciertas medidas, como la constante higiene y el uso de mascarillas, para evitar contagiarnos y que los cuadros sean todavía más graves.

El problema, eso sí, llega cuando hay alguno de esos virus que no son tan sencillos de identificar. Y de uno de ellos vamos a hablar hoy.

Y es que investigadores del Instituto de Salud Carlos III y de la Estación Biológica de Doñana han detectado por primera en España el virus Sindbis.

Lo han hecho en mosquitos de distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz. Este virus lo portan las aves, pero puede afectar a las personas.

En qué consiste el virus y cuáles son sus síntomas

Jordi Figuerola es profesor de Investigación del CSIS en la Estación Biológica de Doñana y explicaba en 'La Linterna' en qué consiste este virus y cómo se contagia, quizá lo más básico de saber de cualquier virus.

“El virus Sindbis es un virus zoonótico, que se puede transmitir de los animales al ser humano, que se transmite por mosquitos, que afecta a las aves. Es decir, se replica en las aves y se transmite de ave a ave a través de la picadura de mosquitos” comenzaba contando.

“El problema es si alguna de esos mosquitos infectados pica a un humano, pues se puede transmitir también al ser humano” explicaba.

CSIC Investigación del virus del sindbis

Así pues, pasaba a detallarnos los síntomas, que son muy parecidos a los de la gripe. “Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y erupciones cutáneas. Es un virus que no se había detectado hasta ahora en España, pero sí que estaba produciendo brotes periódicamente en Escandinavia y recientemente había habido también un brote en Argelia” decía.

Por eso, cabe preguntarnos, ¿cómo llegó a España? Pues, como explicaba, a través de algún ave infectada. “Hemos podido reconstruir su historia y suponemos que llegó alrededor del 2017, es decir, el estudio nosotros lo realizamos en el 2022, detectamos por primera vez la presencia de este virus, pero las secuencias genéticas lo que nos indican es que procedería de una introducción que tuvo lugar en el 2017. Probablemente de una ave que venía o del norte de África o de la zona de Kenia” decía.

Cómo ha llegado a España y qué medidas se pueden tomar

Este investigador contaba que el ciclo de transmisión del virus es muy parecido al del Nilo, que también hizo estragos en Andalucía. Eso sí, advierte, sus síntomas son “menos graves”.

“Estamos hablando de un virus que provoca molestias, pero no estamos hablando de un virus que puede producir la muerte, como es el caso del virus del Nilo. En este caso estaríamos hablando de un virus que lo que produce son fiebres, dolores de cabeza, dolor en articulaciones, parecidos al que provocaría una artritis y puede producir también algún sarpullido en la piel” aseguraba.

Eso sí, dice, no existe casualidad en que este virus y el del Nilo aparecieran en Andalucía. “Nosotros lo que habíamos detectado era un lote de mosquitos que estaban infectados por el virus del Nilo dentro del programa de vigilancia y de investigación que llevamos a cabo en la zona, y al ir a secuenciarlo, al ir a generar ese genoma del virus, resulta que en el Centro Nacional de Microbiología en el Instituto de Salud de Carlos III, se dieron cuenta de que además del virus West Nile, en esa muestra había algo más, y ese algo más se pudo identificar como el virus Sindbis” decía.

“Ya sabiendo lo que buscábamos, analizamos bastantes de las muestras que teníamos recogidas ese año, y la sorpresa fue que el 12% de los lotes de mosquitos eran positivos para el virus sindbis, es decir, que el virus estaba presente y estaba circulando de manera muy abundante esa temporada en Andalucía Occidental” aseguraba.

Fumigación del Virus del Nilo

Eso sí, contaba, no se están tomando medidas para controlar este virus, porque dice, son las mismas que las que se ponen para el virus del Nilo. “En esta zona en los últimos años ha habido un problema grave debido a la transmisión de este virus, que es un virus que también replican las aves, es transmitido por los mosquitos, y resulta que es transmitido por las mismas especies de mosquitos que el virus Sindbis”.

“Por lo tanto, todas las acciones que se están llevando a cabo para controlar las poblaciones de mosquitos en esa zona y reducir la transmisión del virus West Nile, lo que están comportando también son un efecto negativo para la transmisión del virus sindbis. Es decir, podríamos decir que matamos dos pájaros de un tiro” sentenciaba.