¿Gripe, resfriado o covid? Estos son los síntomas y así puedes diferenciar una enfermedad de otra

Tras sortear el mes de diciembre con niveles relativamente bajos, España ha arrancado el año 2025 con un incremento en la incidencia de casos de gripe. Esta enfermedad ha conseguido duplicar el número de hospitalizaciones respecto a las registradas en la última semana de 2024.

TE PUEDE INTERESAR El alimento que debes incluir en tu dieta para evitar contagiarte de gripe este invierno: lo tienes en tu despensa

No obstante, no podemos obviar otras enfermedades como pueden ser los resfriados o, incluso, el gran olvidado, pero que sigue causando problemas, es el coronavirus. Todos ellos tienen síntomas relativamente similares, pero, desde luego, no son lo mismo. Por ese motivo, y en pleno apogeo de estas enfermedades, en COPE te traemos una sencilla guía para que sepas a qué enfermedad te estás enfrentando y cómo tratarla.

GRIPE

Los síntomas de la gripe son similares a los del resfriado, pero en una versión algo más "grave". Congestión nasal, tos, garganta irritada y fiebre alta, pero a todo eso también se suman dolores musculares, fatiga a nivel general (que puede durar hasta tres semanas incluso) y dolores de cabeza.

Es fundamental que personas mayores, niños e incluso personas inmunodeprimidas o con un sistema inmunitario más débil tengan especial, cuidado, pues en ese caso la enfermedad puede tener ciertas complicaciones.

covid-19

Han pasado varios años, pero siempre será importante recordar exactamente cuáles son los síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca, fatiga, dolor de cabeza y dificultad para respirar.

A diferencia de la gripe o del resfriado común, quienes sufren covid-19 también pueden perder el sentido del gusto o del olfato. En casos de enfermedad más grave, pueden presentar neumonía y presión en el pecho constante, lo cual requiere atención de emergencia inmediata.

Agencias Imagen de archivo

Uno de los mayores problemas de esta enfermedad es que puede transmitirse incluso antes de que una persona comience a presentar los síntomas.

Tanto la covid-19 como la gripe son enfermedades respiratorias contagiosas causadas por virus y con síntomas relativamente similares, motivo por el que puede ser más complicado diferenciar una de otra. Si acudes a un centro médico, lo más probable es que te hagan una prueba para identificar si tienes covid-19 o gripe.

RESFRIADO COMÚN

Cuando estamos ante un resfriado común, nos encontramos ante una infección viral leve que afecta fundamentalmente a la nariz y la garganta. Los síntomas más típicos son la congestión, estornudos, tos leve y garganta irritada. A diferencia de la gripe y la covid-19, los pacientes con resfriado rara vez presentan fiebre.

Estos síntomas suelen pasarse al cabo de unos días, siempre y cuando reposes y hayas tenido cuidados básicos. En este caso es mucho más sencillo que identificarlos frente a la gripe y la covid-19, ya que no experimentarás los dolores ni la fiebre de las otras dos enfermedades. En este caso, no hay una cura como tal más que el reposo, tomar líquidos y analgésicos de venta libre.

Banco de imágenes Imagen de archivo

CUIDADOS BÁSICOS PARA EVITAR CONTRAER ENFERMEDADES

La prevención lo es todo. Además de la vacunación y el uso de mascarilla en el caso de infección, hay otra serie de pautas que puedes seguir para evitar el contagio y la propagación de estas enfermedades.

Recuerda lavarte las manos con frecuencia e intenta mantener una distancia de seguridad con personas que no vivan contigo, más si desconoces si pueden padecer la enfermedad. Para intentar estar lo más sano posible, recuerda dormir lo suficiente, comer saludable e hidratarte correctamente para fortalecer tu sistema inmunitario. Si presentas síntomas, recuerda quedarte en casa para evitar la propagación y si presentas síntomas graves, no dudes en acudir a tu centro médico.