Expósito señala un detalle del salto viral de Almeida en la cama elástica: "Yo también me reí cuando lo vi"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, señalaba este miércoles un detalle que le ha llamado la atención del salto viral del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, desde una cama elástica. Y es que el regidor estaba inaugurando un pabellón en un centro deportivo del barrio de San Blas cuando ha decidido realizar un salto de prueba que arrancaba las carcajadas de los asistentes.









"Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha vuelto a liarla parda. Tras dos balonazos famosos, ahora se cae de una cama elástica", explicaba el propio Expósito en la sección 'He visto luz', que protagoniza junto a Jon Uriarte. "Bueno, se cae, se ha pegado una... Ha sido en la inauguración de un nuevo pabellón de gimnasia en el Centro Deportivo Municipal de San Blas. Y luego dicen que ser político es fácil, todo lo contrario, y lo vamos a demostrar. Para ello tengo a Jon Uriarte que cada noche juega a saltar así en la cama", avanzaba.





Otros momentazos de Almeida: la cuenta atrás



Y es que el momento del salto de la cama elástica no ha sido el único que ambos comunicadores de COPE han querido recordar como 'momentazo' del alcalde de Madrid. También han recuperado un instante hilarante: la famosa cuenta atrás de 2019. "Ir a un Centro Educativo es más peligroso todavía que un Centro Deportivo, que se lo digan al alcalde que tuvo que hacer una cuenta atrás, iba mal de tiempo y pasó esto", introducían. Escucha el momento en el siguiente audio:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Audio









Y es que en el fragmento de audio puede oírse cómo Almeida comienza una cuenta atrás en el número 10 y, cuando va por el 7, salta directamente hasta el 4. Un instante sonoro que arrancaba las risas en el estudio. "Es abogado del Estado, no matemático", apuntillaba Expósito. Mientras, Uriarte reconocía: "Yo no puedo decir nada porque sigo contando con los dedos, como sabes no lo hago muy bien. Ahora, pasar del 4 al 8..."

Eso sí, con todo, lo peor no es caerte de una cama elástica como el alcalde de Madrid, equivocarte al hablar o pasar un mal rato en un mitin, no. Como comentaba Uriarte, "Lo peor es que te hagan una canción". En ese momento, los dos comunicadores han querido recordar la clásica ranchera en honor a Rajoy: "Vamos Rajoy, Mariano Rajoy, el Partido Popular contigo estoy". "Es mejor caerte de una cama elástica, de un toro mecánico o donde sea", concluía el director de La Linterna.









Expósito y el detalle en el salto de Almeida



Pero centrándose en el salto de Almeida, Expósito ha querido señalar el detalle que más le ha llamado la atención: "Lo cachondo es que la gente, no es que se rían, que yo también me reí cuando lo vi, es que gritan "otra, otra" y aplauden", comentaba impresionado.

"Martínez-Almeida nunca dice que no a nada, y luego pasan estas cosas, con lo fácil que es decir que eres de los exentos (de las clases de gimnasia), tú y yo hemos visto a gente así, profesionales del escaqueo. También te digo, somos nosotros lo de la cama elástica y al caer nos llevamos por delante al público, mueres aplastados, ya te digo que no aplauden", añadía por su parte Jon Uriarte.