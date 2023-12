Expósito revela la predicción que le hizo un político navarro sobre lo que pasaría en Pamplona: "Acertó"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, revelaba este jueves en La Linterna la predicción que le hizo un político navarro del que no ha querido desvelar su nombre sobre lo que pasaría en el Ayuntamiento de Pamplona, donde ha prosperado una moción de censura de Bildu con el apoyo de los concejales socialistas.

“Charlando en el patio, me dijo que estábamos con Puigdemont, pero la clave estaba en el País Vasco, metiendo Navarra, que lo mete Bildu, el PNV y el PSOE, porque todo forma parte de lo mismo”, aseguraba el comunicador de COPE en una intervención especial en el programa con motivo del Tema del Día. Según asegura Expósito, ese político navarro le dijo que todos los medios de comunicación estaban “despistados” al hablar constantemente de Puigdemont y la amnistía. “Por desgracia, acertó, y eso fue en la investidura fallida de Feijóo, hace tres o cuatro meses”, asegura.

El diputado de EH Bildu, Joseba Asiron pasa con el bastón de mando junto a su predecesora en el cargo, Cristina Ibarrola









La imagen con la que se queda Expósito de Pamplona



El director de La Linterna ha recordado que el acuerdo de Bildu con los socialistas para arrebatar a UPN el Ayuntamiento de Pamplona “no es el final del camino ni el proceso de normalizar a Bildu”, si no que es “normalizar la investidura de Sánchez, devolverle los votos del Congreso”. “Empezamos por el Ayuntamiento de Pamplona, seguiremos vete a saber, por la Diputación de Gipuzkoa u otros ayuntamientos del País Vasco. Entre medias: presos, que es lo único que le importa a Otegi y compañía”, añade el comunicador de COPE.

Por todo ello, el periodista ha querido quedarse con una imagen de la jornada: con los aplausos de “los de batasuna o Bildu” a los concejales socialistas que siguen en el puesto. “Me quedo con esa escena porque simboliza muchas cosas”, subraya.

El diputado de EH Bildu, Joseba Asiron celebra con simpatizantes convertirse en el nuevo alcalde de Pamplona









Qué pasará tras las elecciones vascas



Tanto Expósito como Rubén Corral han hecho mención a uno de los gritos más escuchados este jueves en Pamplona: el “UPN kanpora”. “Me suena a lo que gritaba esta chusma años atrás cuando ETA estaba matando”, apuntaba el director del programa, que explicaba que 'kanpora' es el “fuera”, el “vete de aquí”, “la exclusión, que es lo que gritaban los nazis”.

Por último, Expósito ha querido echar una mirada hacia delante y cuál será el futuro tras las elecciones en el País Vasco: ¿reeditará el PSOE el acuerdo con Bildu? “Dependerá del resultado pero no descartes que no necesiten a Sánchez y pacte Batasuna con el PNV”, comenta. Para el comunicador de La Lintera, “la lógica dice que el PSOE vote al PNV, pero aquí la lógica no vale, aquí sólo vale lo que quiera su Sanchidad, y si hay que apoyar al designado por Otegi para Lehendakari, pues se apoya. No hay límite”.