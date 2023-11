Expósito pide explicaciones a Jon Uriarte por el sonido que se escucha en directo: "¿Quién es?"

Junts per Catalunya y el Partido Socialista llegaban a un acuerdo el pasado jueves para la ley de amnistía y que de esta forma Pedro Sánchez pueda ser investido como el Presidente de la legislatura. También lo han hecho con el Partido Nacionalista Vasco, cuyos votos se antojaban como esenciales para la investidura. Todo apunta a que sea la semana que viene, sea cuando se celebre el pacto. El director de'La Linterna', Ángel Expósito, junto al comunicador Jon Uriarte, han querido analizar cada punto de estos acuerdos en la sección 'He visto luz' y ha tocado la amnistía, "en la cárcel no se vive tan mal", pero le ha ocurrido algo inesperado.

Los comunicadores bromeaban con aquellos que no entienden lo que es la cárcel, "te dan de comer, puedes dormir, pero no se puede salir. Como hay tele, gimnasio, parece que estás en un hotel. Junqueras y el resto tienen que entender que ofrece muchas oportunidades, por ejemplo, tocar un instrumento".

Algo con lo que estaban de acuerdo los comunicadores es que en la cárcel se conoce a gente y puedes hacer nuevas amistades, pero no puedes elegir con quién compartir celda y ponían el ejemplo de Anthony Blake y el director de 'La Linterna' recordaba que "el otro día estaba tomando un café en la puerta con Rubén y pasó Anthoy Blake y nos saludamos, muy amable" en ese momento le llamaban por teléfono a Jon Uriarte y Expósito le decía que lo cogiese y le preguntaba "¿quién es?, "es un taxi, pero no puedo hablar con él, si quieres hablo con el taxista en directo", "bueno tú sabrás", respondía Ángel.

Más ventajas de estar en prisión

Otras de las ventajas que analizaban tanto Expósito como Uriarte es que en la cárcel puedes disfrutar de tiempo para todo o "descubrir habilidades que tenías y que desconocías". Tampoco se querían olvidar de la empatía que se siente por el vigilante, "no es raro, ya lo vimos en 'agárralo como puedas'", decía Expósito. Además, por el hecho de que hay mucho tiempo libre, como mencionaba Jon, "con un poco de ingenio puedes escribir tus memorias y sacar un buen dinero", o "escribir una canción para contar tu vida, por ejemplo, lo que piensan de Puigdemont", concluía Ángel.

Los detalles del acuerdo entre PSOE y PNV

Entre las cuestiones que cierra este acuerdo están el impulso al euskera y también un avance "en el marco vasco de relaciones laborales", una cuestión primordial para la formación jeltzale, defendida durante la pasada legislatura, y que le llevó a votar en contra de la reforma laboral.

La imagen de la firma entre Ortuzar y Sánchez es inédita en este proceso negociador, y demuestra la importancia que dan los socialistas al acuerdo con los jeltzales, cuyos votos son imprescindibles para investir al líder del PSOE, después de que ayer de madrugada culminara el pacto con Junts.

De esta forma, los jeltzales facilitan la reelección de Sánchez tras garantizarse que en esta legislatura habrá "grandes avances en transferencias, en el autogobierno presente y futuro, en el marco vasco de relaciones laborales y en el impulso al euskera".