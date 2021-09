Expósito, incrédulo con la ministra Reyes Maroto y sus palabras sobre La Palma: "¿Qué quieres que te diga?"

Las miradas de todos los medios de comunicación están puestas en La Palma, donde el volcán Cumbre Vieja entró en erupción el pasado domingo y que este lunes ya arrasado ya con cientos de viviendas a la par que la lengua de lava se acerca peligrosamente al mar. Son miles y miles de personas las que han tenido que abandonar sus hogares y que han visto cómo se han perdido bajo la lava, dejando así atrás todos sus recuerdos. Un desastre natural que ha puesto en alerta a todas las autoridades. No obstante, no todas las voces que hemos escuchado han utilizado las palabras apropiadas, algo que, desde luego, ha enfadado al director de 'La Linterna', Ángel Expósito.

"¿Qué quieres que te diga? Escucha a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, esta mañana en Canal Sur Radio", quien ha hablado dela erupción de un volcán como un "reclamo" para atraer turistas. "Que la isla se convierta en un reclamo también para aquellos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza", ha añadido la ministra.

Unas declaraciones que no ha dejado pasar por alto Ángel Expósito, quien se ha puesto en el lugar de las víctimas: "¿Te imaginas qué estará pensando Ángeles, la profesora de ese colegio o los padres de esos niños? ¿De verdad? Uno intenta ser taimado pero...", ha dejado caer el periodista. Después del revuelo generado por sus palabras, la ministra ha querido matizar sus declaraciones, dejando claro que estaban al lado de las víctimas. "Con lo fácil que hubiera sido decir "he metido la pata, me arrepiento, no quería decir eso". Pues no", ha reprochado el periodista.