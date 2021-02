La profecía de Expósito sobre el futuro de Podemos: "Si os vais del Gobierno..."

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha concedido este jueves una entrevista a través de redes sociales que ha sido realmente polémica. Tanto que para el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, es "la pillada del día".

"Cuando asumes que vas a formar parte del Gobierno de coalición con el Partido Socialista, sabes que no va a ser un camino de rosas. Que no vas a conseguir todo lo que querías conseguir y eso puede ocurrir", decía Pablo Iglesias. "Nunca hay que descartar que haya un momento en el que digas "hasta aquí hemos llegado". Hay cosas que no podemos aceptar pero creo que es demasiado cómoda la posición de no correr riesgos", ha concluido.

La profecía de Expósito sobre el futuro de Podemos

Ángel Expósito ha respondido a estas palabras del vicepresidente segundo del Gobierno. "No te lo crees ni tú que va a llegar el momento en el que digas "hasta aquí hemos llegado".Vamos, anda", ha criticado.

"¿Sabes por qué?", ha continuado el periodista de COPE para, a continuación, hacer una profecía sobre cuál podría ser el futuro del partido de Iglesias. "Si os vais del Gobierno, Podemos desaparece. Y si Podemos desaparece tú y tu seño también. O desaparece u os diluís en las mil y una franquicias que conforma Podemos".

"Hasta aquí hemos llegado"

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que la coalición con el PSOE "no es un camino de rosas", pues estar en el gobierno es un "terreno de combate político", pero también "merece la pena" porque es garantía de políticas de cambio mediante medidas progresistas.

En este sentido, ha recalcado que la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo es positiva para conseguir avances, aunque también ha dicho que "nunca hay que descartar que se llegue a un momento" que se diga "'hasta aquí hemos llegado'", en alusión a la posibilidad de ruptura.

Preguntado sobre si convivir en el Ejecutivo con el PSOE pueden hacerles cómplice de diversos planteamientos, el vicepresidente ha desgranado que un acuerdo de coalición "claro que entraña riesgos", pues algunos de sus partidarios podrían sentirse decepcionados de no conseguir todo a lo que aspiraban.

"Eso es verdad, puede ocurrir. Nunca hay que descartar que llegue un momento que digas 'hasta aquí hemos llegado' porque hay cosas que no podemos aceptar", ha reflexionado para, a continuación, especificar que también entraña "comodidad" el no asumir ese riesgo para "poder cambiar las cosas".