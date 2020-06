Expósito estalla por las excusas "inhumanas" del ministro de Cultura sobre Bildu: "Total, ya están muertos"

Ángel Expósito ha aprovechado este jueves su monólogo inicial de ‘La Linterna’ para criticar con dureza al ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. La entrevista que ha protagonizado en ‘Herrera en COPE’ esta mañana ha dejado un par de momentos de regusto muy amargo para el comunicador.

“Anteriormente a este puesto, Rodríguez Uribes fue delegado de Interior para las víctimas del terrorismo, con Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. Cuando Carlos (Herrera) le ha preguntado por las relaciones del Gobierno con Bildu, este señor ha soltado esto”, ha introducido Expósito antes de dar paso a las palabras del ministro.

Rodríguez Uribes, sobre el acuerdo con Bildu

“A veces, la política tiene estas cosas. Que son muy difíciles de explicar a personas que han sufrido directamente en sus carnes ese daño. También le diré que afortunadamente esto se superó. Ahora estamos en otro momento, y lo que tenemos que hacer también entre todos es pedagogía. Yo tampoco exageraría las cosas. Porque, a veces, el recorrido de un acuerdo concreto pues es el que es”, ha comentado el ministro al hilo del vínculo que el Gobierno y Bildu han forjado a raíz de la crisis del coronavirus.

La dura respuesta de Expósito al ministro de Cultura

Al oír esto, Expósito no ha podido ocultar su indignación. “¿Que la política tiene estas cosas? ¿Estas cosas así de repugnantes? ¿Que es difícil de explicárselo a alguien que lo ha sufrido en sus carnes? ¿Somos conscientes de lo que significa eso para una víctima del terrorismo? ¿Se puede caer en mayor inhumanidad?”, se ha preguntado el presentador de ‘La Linterna’.

Para introducir después “la guinda”. “Ojo, es el ministro de Cultura, ¿eh? Nada menos que de Cultura”, ha recalcado Expósito antes de escuchar de nuevo a Rodríguez Uribes. En este fragmento, el ministro decía lo siguiente: “Lo demás… Pues bueno, forma parte también de los cálculos numéricos para llegar a acuerdos y apoyos en un determinado momento”.

“¿Que no exageraría las cosas? ¿Que es cuestión de un cálculo numérico? Dicho de otro modo: a las víctimas, a los muertos, a las viudas, a los amputados, a los exiliados, a los huérfanos… ¡Que les den! Hombre, no exageres las cosas. Total, ya están muertos, ¿verdad? Ya pasó. ¡Venga, tío! Ya pasó. Que no hay que exagerar. Es cuestión numérica. Y lo dice un ministro del Gobierno de España”, ha rebatido Expósito tras el corte.

La sentencia ha sido igual de contundente: “Pon tú el calificativo, ¿eh? Yo a estas horas no debo decirlo en antena. Pero pienso exactamente en el mismo calificativo que estás pensando tú”.

