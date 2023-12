"No sé dónde aparqué mi coche y llevo una semana buscándola", es el mensaje desesperado de un tipo Vigo que se despistó tras encontrar sitio y ahora no sabe donde está. El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, en el inicio de la sección 'He visto luz' recalcaba que "no es tan raro"y daba le daba la bienvenida a la tribu de los despistados, no estás solo amigo".

El coche se trata de un Volkswagen, un escarabajo de los modernos de color azul y matrícula de Pontevedra, PO 9691BS. El vecino de Vigo se bajó del vehículo el miércoles de la semana pasada y el motivo por el que cogió el coche fue para ir de compras y dar un paseo por el centro de la localidad viguesa. Lo cogió al lado de su domicilio, muy cerca de la parroquia de Alcabre y lo que contaba es que tuvo que dar bastantes vueltas para encontrar sitio para aparcar.

El comunicador Jon Uriarteen un afán por hacer uso del servicio público que te brinda la radio mencionaba la matrícula del coche en 'La Linterna' y Expósito respondía que "se trata de un dato importante, porque lo mismo no es un despiste, sino que le han mangado el coche". Y los comunicadores ponían el ejemplo del chiste que contaba Joaquín, el exjugador del Real Betis, sobre el robo de un coche.

Expósito desvela su gran truco para acordarse siempre de su matrícula de coche

Y es que, como decía Joaquín, hay gente que no se sabe la propia matrícula de su coche. Ante esto, los comunicadores dudaban entre ellos si sabían la matrícula de su coche y Jon le decía a Expósito que le dijera la matrícula de su coche en directo. "Yo sí, sí me la sé, lo que pasa... es que estoy por darla tío, te la mando por WhatsApp ahora mismo, pero digo que en fin, en mi flota de vehículos, a veces me hago un lío... Ahí lo dejo". Y añadía, "Yo, ¿sabes lo que pasa con la matrícula? Es que tengo una suerte, digo Marta la matrícula del coche del campo y va y te la suelta tío, para poner el aparcamiento y para subirme el Gin Tonic... digo lo que sea, digo Marta y reacciona tío".

Jon, por su parte, confesaba un hábito que le suele pasar cuando camina. "A veces me pongo a caminar y me paso de largo al sitio al que iba, que digo, ¿a dónde iba yo? Y, además, hay que disimular para volver atrás, esto me pasa hasta en la radio, a veces, que estoy dando abrazos a gente y digo iba a hablar con uno y no sé ni quién es".

El consejo de Jon Uriarte para el vecino de Vigo

El hombre de Vigo que no encuentra su coche jura que recibió una llamada al salir del coche y eso le despistó. Iba concentrado en la conversación y no era consciente en el lugar en el que se encontraba. Y un consejo que le daba Uriarte es que "mire a ver si no lo ha dejado en un aparcamiento del centro comercial porque es un lugar donde es fácil olvidar que lo dejaste aparcado".

El director de 'La Linterna', reconocía que en muchas ocasiones le hace "foto a la plaza y a la columna", Jon mencionaba que "el sitio más espeluznante es en Castellana, en el Corte Inglés, porque como hay 2 parkings, tú crees que estás en uno y estás en el otro". Sin embargo, para Expósito, eso tiene una ventaja, "hay que mirar los colores, en el de Castellana miras los colores y atinas, el problema es luego llegar al parking, no encontrar el coche".