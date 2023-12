Expósito desvela cómo le llamaba su padre antes de los móviles y Uriarte le reta a repetirlo en directo

El director de La Linterna, Ángel Expósito, recordaba este jueves con Jon Uriarte cómo era la vida en España antes de que el teléfono móvil se instalara como una herramienta habitual en nuestras vidas. Así, ha rememorado concretamente algunos detalles de su infancia y cómo era su padre. Concretamente, se refería a la forma en la que, de manera habitual, le llamaba su padre cuando ambos estaban dentro de casa.

Su compañero, el periodista vasco, no se ha cortado a la hora de retarle a que repitiese en directo en el programa de COPE el mismo sonido. Pero, ¿por qué ambos comunicadores han decidido abordar tan pintoresco tema? A raíz de la decisión del Ministerio de Educación de prohibir el uso de teléfonos móviles en los colegios de toda España. Una medida que ya se aplica en algunas comunidades autónomas, Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. Ahora, el Ejecutivo quiere implementarle en el resto de regiones del país.









La vida en España antes del teléfono móvil



A tenor del tema de Educación y la iniciativa de los móviles, Expósito bromeaba en el arranque de la sección 'He visto luz', la visión humorística de la actualidad: “Tengo a Jon Uriarte que dice que fue a jesuitas, pero es mentira, nunca fue al colegio”. Así, y a través de monólogos de comedia los dos recordaban ciertos hábitos, como quedar con amigos a una hora fijada, o los famosos 'recados' en los bares.

“Estamos hablando de teléfonos para hablar, no para chatear o navegar. El descubrimiento de los móviles acabó con la extinción de la especie humana”, comentaba Expósito, que recordaba lo que era pedir direcciones con el coche a una persona mayor en un pueblo pequeño.





Cómo llamaba a Expósito su padre



Precisamente, a tenor de los recados en el bar, Uriarte hacía una pregunta al director de La Linterna sobre su padre, que regentaba un local en el famoso barrio madrileño de Cuatro Caminos: “Ese bar de barrio que cogía todos los recados de las familias, tu padre cogería muchos de esos”. Expósito lo tenía claro: “Sí pero no, mi padre no tenía ese carácter. Nadie se atrevía a llamar para eso”, comentaba el periodista entre risas.

Así, ambos han recordaba una forma muy peculiar de llamar los padres a los hijos sin necesidad, ya no sólo del teléfono móvil, si no también del fijo: los gritos por la ventana. Y, de gritos por la ventana, nada más icónico que el dúo humorístico Los Morancos y el sketch de Antonia llamando a su hijo Joshua por la ventana. “Yo me acuerdo de los silbidos de mi padre, de escucharlos desde la habitación”, rememoraba Ángel Expósito sobre la forma que tenía su padre de comunicarse dentro de casa. En ese momento, su compañero Uriarte le retaba a hacerlo en directo, a lo que el director del programa se ha negado en rotundo: “No me sale hacerlo”.