Expósito no da crédito al alimento que llevaba Julio Iglesias en la maleta que le han requisado en Punta Cana

El cantante Julio Iglesias ha sido retenido en el aeropuerto de Punta Cana, en República Dominicana, por llevar 42 kilos de comida en su equipaje. Ante esta asombrosa cantidad de alimentos, el icono español tuvo que responder ante las autoridades aeroportuarias.

Procedente de un vuelo en las Bahamas se encontraba realizando una escala en el aeropuerto dominicano. A sus 80 años, seguramente no va a olvidar esta experiencia. Y debido a estos acontecimientos, el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el comunicador, Jon Uriarte, sobre la comida y sus estereotipos.





Lo que haces con la comida si te vas de viaje

El aeropuerto le decomisó diferentes tipos de carne, verduras, frutas y mariscos. Pero lo que más gracia les hizo a ambos, director y comunicador, fue que el cantante se llevó un plátano. Algo que destaca Expósito es como: “Me voy a Cuba, me llevo el ron”.

Aunque según Uriarte “lo mismo era un tentempié para el viaje” porque “42 kilos quieras que no, te los comes en lo que tarde en salir el avión como haya retraso”. Y después de todo eso, para finalizar “un café con alegría”.

Al final, informa Uriarte que los de aduanas tuvieron que pedirle disculpas a Julio porque “todo estaba correcto”. Pero como dice Expósito, “el daño reputacional es impagable”. Y lo que sí cree el director de 'La Linterna' es que en otros lugares del mundo “se come y se bebe”, aunque no saben tanto.

Por otro lado, Jon subraya que el cantante está en una edad en la que “se tiene que cuidar” y, sin embargo, aún puede comer de todo y no solo “cosas que te ponen cara triste”. Como dice Expósito, ese tipo de comida que “solo aceptas si comes en un hospital”.

“Estuve cuatro días hecho polvo en Madrid”

Otras de las cosas que llevaba Julio como pollo y otras carnes eran, como señala Uriarte, “para poder cenar en condiciones”. Algo que el comunicador cree que Ángel no hace bien porque come fruta en vez de “comer algo caliente”.

Asimismo, Uriarte recuerda un factor que no hay que dejar pasar de largo, y es que “tu comida sabes si te sienta bien o no”, a lo que el director de 'La Linterna' añade que “a lo que no estás acostumbrado… Ahí tienes problemas”.

Expósito empieza a hacer memoria y le viene a la cabeza el regreso a España de un viaje al Chad, en África, en el cual el estómago se le revolvió un poco. “Estuve cuatro días hecho polvo en Madrid”.

Este incidente de Julio Iglesias tiene relación con la seguridad que hay entre países para vigilar la comida que entra y sale de las fronteras. A lo que ambos afirman que “les parece muy bien”, pero Ángel recalca que “no se pasen, que a este paso van a controlarnos hasta lo que comemos”. No obstante, si esto ocurre, el comunicador ha comido “verduras”.