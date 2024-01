Expósito no da crédito a lo que dice una redactora sobre una famosa banda de los 70: "¡Fuera de mi vista!"

Hacer un programa de cuatro horas y media no es tarea fácil, y bien lo saben en La Linterna, donde cada noche repasan los que han sido los mejores momentos cada día. Grandes entrevistas, secciones de interés y, también, errores y 'enganchones' entre el director del programa, Ángel Expósito, y el resto de compañeros que ayudan a sacar el programa adelante.

Precisamente uno de ellos ha sido el protagonista este miércoles cuando una redactora de COPE dejaba al presentador de piedra con lo que decía sobre una famosa banda de rock de los 70 que sonaba en directo. Tanto es así que el propio Expósito pedía que la echasen del estudio: “¡Fuera de mi vista!”









Expósito y las autobajas de Uriarte



Pero antes de ese momento, el director de La Linterna destacaba un momento con el también comunicador de COPE, Jon Uriarte, con que el que hablaba este miércoles de las famosas 'autobajas' de 3 días que propone Sanidad para rebajar la presión de los centros sanitarios tras las Navidades. “Los vagos pueden salir como el que tengo aquí enfrente, Jon Uriarte, que es el caso contrario, a él le daríamos lo que fuera, gratis, pagaríamos porque se pillara una larga baja permanente, pero ni por esas”, comentaba Expósito que, eso sí, no dejaba pasar por alto que su compañero le había dejado una pequeña 'trampa' en forma de errata en el guion.

“No se quién ha escrito este primer párrafo, pero ya era para echarte”, le reprochaba. Ya al final del programa el director se explicaba: “Es que, cuando me he trastabillado, era porque estaba mal escrito y, lo siento mucho, pero hay que decirlo”, añadía el periodista. Además, recordaba este otro error con el compañero de la sección de Economía, Iván Alonso, al que había dado las “buenas tardes” pasadas las 21.30h de la noche. “Toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena”, remataba.





Expósito, a una redactora: “¡Fuera de mi vista!”



La propia redactora comenzaba con la parte que le tocaba del resumen: “La siguiente cagadita es la mía, que sigo aquí sentada porque, un poco más, y pides a seguridad que se me lleve”. Ambos recordaban un momento en el que, durante las redes sociales del programa, sonaba en directo la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water. “¿Sabes qué es esto que suena?”, le preguntaba el director del programa: “Sí, música”, respondía tímida la compañera, que no sabía el nombre del tema, lo que encendía la cólera de Expósito.

“Qué sin vergüenza, esto es un himno generacional, el Smoke In The Water, de Deep Purple. ¡Por favor! ¡Que se vaya! ¡Quitádmela! ¡Fuera de mi vista!” La redactora recordaba que, como dice el técnico del programa, Antonio Mora, más que una cagada es una incultura musical. “Es lamentable”, concluía el director.