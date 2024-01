Problemas de la autobaja de tres días: ¿Puede mi empresa exigirme una "prueba" que lo justifique?

En varios países europeos no es necesario ir al centro de salud para pedir una baja médica de tres días. En algunos, como en Portugal, existe incluso la figura de la autobaja médica y en otros, como el Reino Unido, el de la "autocertificación". La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que su departamento estudia que se pueda "autojustificar" una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad "a fin de no burocratizar más la Atención Primaria y no colapsar a sus profesionales".





Con las 'autobajas', un trabajador podría justificar una enfermedad leve durante tres días con una declaración responsable, sin baja, para evitar pasar por la consulta del médico y no saturar la atención primaria. En España, 6 de cada 100 trabajadores faltaron a su trabajo en los últimos meses, según el Informe de Absentismo Laboral de Randstad Research del segundo trimestre de 2023.

Problemas de la autobaja labaoral sin acudir al médico

Jaime Silva, abogado laboralista y socio del despacho 'Labormatters Abogados', explica en La Linterna, desde el punto de vista legal, el tema de las autobajas. “Esto supone un cambio en el sistema actual radical, ya que el sistema de gestión de bajas laborales pivota sobre la garantía del examen de un facultativo médico”, que es la persona que garantiza que el trabajador se encuentra en una situación de baja médica. El experto advierte que si se establece de forma permanente la autobaja, “generaría muchas controversias porque podría generarse un nicho de fraude en situaciones de autodeclaración de baja laboral”.

Aunque la empresa quisiera reclamar algún tipo de prueba que acreditara lo que el trabajador sostiene, al no acudir este a un centro médico, es muy complicado. “Actualmente, el facultativo médico redacta un parte que es el medio de prueba válido, pero si eliminas el parte de baja médico, el empresario no puede ni debe conocer la enfermedad que tiene el empleado porque es una información confidencial”, por lo que al ser una autodeclaración, el empresario se vería indefenso.





¿Sería necesario un cambio en la regulación española?

Jaime Silva sostiene que si esta medida se impusiera de forma permanente, “exigiría un cambio importante en la legislación porque uno de los pivotes sobre los que gira todo el ordenamiento jurídico se vería eliminado, que es la actuación del facultativo médico”.

A pesar de que el tema de las autobajas, en la práctica, siempre se ha dado -en ausencias de uno o dos días- donde el trabajador llama al empresario para comunicárselo y es una cuestión de confianza, pero “no existe la justificación del facultativo que tendría el trabajador frente al empresario, en el caso de que este cuestionara la veracidad” del motivo de la ausencia en el puesto de trabajo. Por este motivo, no solo es una garantía para el empresario, sino que también lo es para el propio trabajador.