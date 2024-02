Expósito alucina con la confesión del concejal de cultura de Medellín y que le ha costado el cargo

El responsable de cultura del Ayuntamiento de Medellín, en Colombia, ha confesado que no ha entrado nunca en una biblioteca. Este hombre, llamado Manuel Córdoba, ha admitido en un vídeo de 36 segundos: “No tengo ni idea, no me da pena decirlo”.

Hasta el alcalde Federico Gutiérrez, le ha pedido que dimita, pero no quiere hacerlo. Y debido a estos acontecimientos, el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el comunicador, Jon Uriarte explican que esto podría pasar en España “perfectamente”.





"No sería raro contemplar aquí esta escena"

Observando ese vídeo de menos de 40 segundos, se escucha con un fuerte acento colombiano, como este político afirma que “no ha entrado nunca en una biblioteca, pero que le importa un bledo”, dice Uriarte.

Tal y como indica Expósito, “no sería raro contemplar aquí esta escena” y Uriarte afirma que es “muy grave”, pero agrega que “peor es tener a un presidente que creyó que podía aprender economía en dos tardes” como el exministro de Economía español Jordi Sevilla.

No obstante, Ángel se pregunta “cómo será el bibliotecario” si el de cultura es así. Porque Uriarte sostiene que Manuel Córdoba piensa que “con gestionar y llevar bien las cuentas, pues ya vale” y Ángel añade que seguro que piensa que “lo de leer libros está sobrevalorado”.





Después de esto, todas las meteduras de pata sobre cultura se perdonan

Por otro lado, Jon advierte que en Estados Unidos “no están mejor”, y el director de 'La Linterna' aclara que es porque “para ocupar un puesto político allí no exigen un gran examen de cultura general”.

Uriarte subraya que la noticia tiene algo bueno, “jamás nos vamos a reír más de quién meta la pata en una pregunta cultural”. A lo que Expósito responde que si “alguien que nunca ha abierto un libro, puede ser secretario de cultura en un ayuntamiento” no hay por qué recriminarle, por ejemplo, a una candidata a 'Miss' que no sepa de cultura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado