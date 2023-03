Expósito advierte a Carlos III de la bebida que no saben preparar los franceses: "Es un desastre"

Carlos III y Camila, reyes del Reino Unido, comienzan su gira por Europa dentro de la agenda prevista cuando se toma posesión del trono. Pasarán por Francia y Alemania para subrayar la buena relación con los más próximos. Ángel Expósito y Jon Uriarte se han empeñado en organizarles “un viaje en condiciones”.

“No es fácil el carácter de Charles, cuando se cabrea me recuerda al típico tiquismiquis insoportable”, apunta Uriarte sobre las dificultades de este viaje en pareja. “Tú y yo, con las que nos aguantan, fuimos a Roma en un viaje relámpago de 24 horas y vimos bastantes cosas”, recuerda Jon a Expósito aquella escapada con sus mujeres a la capital de Italiana. “Y comimos, cenamos y desayunamos estupendamente”, añade el director de La Linterna.

"Entre tú y yo, no saben hacer un gin tonic"

Uriarte ha querido destacar que “por mucho dinero que tengas” para poder elegir el destino que desees, “los gin tonic que ponía la reina Isabel no tienen nada que ver con los que ponen en Francia”. Ángel recuerda la advertencia que ya dio Heri Frade, periodista de 'Tiempo de Juego' en COPE, durante la retransmisión del Tour de Francia: “Entre tú y yo, no saben hacer un gin tonic. No tienen ni idea. No saben lo que es la raspadura de lima, no saben lo que es un pomelo, tienen vasos de tubo corto, las medidas son horrorosas, te echan tres partes de ginebra y una de tónica... Es un desastre de dimensiones astronómicas”, defendía Heri ante el apoyo de Expósito: “Totalmente de acuerdo”.

Han pasado seis meses del fallecimiento de la reina Isabel II y el próximo 26 de marzo comenzará el viaje de Estado de Carlos II y de su mujer, la reina consorte. Esta visita a diferentes países de Europa tiene lugar un mes antes de su coronación, que se celebrará el 6 de mayo, y será cuando ambos reciban la corona.