Felipe González, en COPE: "Los independentismos son reaccionarios y tienen una base insolidaria"

El expresidente del Gobierno Felipe González cree que los independentismos locales "son profundamente reaccionarios y tienen siempre una base insolidaria". En una entrevista con Ángel Expósito en "La Linterna" de COPE durante su participación en el Foro La Toja, donde ha tenido oportunidad de dialogar con el también expresidente Mariano Rajoy, el socialista no ha dudado en ver como un "disparate" cualquier movimiento independentista en un mundo cada vez más globalizado. Y ha advertido, además, del peligro que conlleva una descentralización política descontrolada. "La España de las autonomías ha sido una bendición. Pero el peligro es confundir descentralización con centrifugación del poder. El poder central no es un problema cuantitativo sino cualitativo. Es decir, hay que tener el poder suficiente para garantizar la cohesión, el paquete de derechos y obligaciones de todos los españoles estén donde estén en el territorio. Eso es lo que importa preservar", ha advertido. No ha querido responder, sin embargo, a si ha sido un error ceder las competencias de Educación a las CC.AA. "Pregúnteselo a quien lo hizo", se ha limitado a decir.

Felipe González también ha alertado de los populismos, "pero tanto el de derechas como el de izquierdas". "Son aquellas personas que, con vocación caudillista, son capaces de dar una respuesta simple a un problema complejo. Pero necesitan complementar la respuesta simple con buscar al enemigo que impide que esa respuesta simple salga adelante. Eson son todos los populismos, tanto de derechas como de izquierdas. El error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos perdonando a los que son de tu cuerda. Son el mismo desastre", ha dicho de forma tajante.

Durante la charla con Expósito, el expresidente del Gobierno también ha apostado por "más Europa" para ser "relevantes de nuevo" y ve el acuerdo comercial del AUCUS (Australia, Reino Unido y Estados Unidos) como "una advertencia seria de hacia dónde se está desplazando el centro de gravedad de la preocupación y ocupación del mundo que estamos viviendo". Además, ha advertido de que los países deben prepararse hacia un terrorismo basado en la "ciberseguridad". "Es ahí donde tenemos que emplear nuestra inteligencia", ha explicado.

Felipe González, que ha admitido no hablar mucho con los otros expresidentes de España, nunca ha tenido ganas de regresar a La Moncloa. "Me han dicho muchas veces por la calle que vuelva. La gente tiene la generosidad de quedarse con lo bueno y de olvidarse de lo malo. Por eso, a veces me reclaman", ha concluido.