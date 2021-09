Expósito con un bombero en Sierra Bermeja: "Se pasa miedo con llamas de 20 o 30 metros que corren más que tú"

Ángel Expósito dirige este jueves 'La Linterna' de COPE desde Sierra Bermeja. El equipo del programa de desplaza hasta la zona que más daños ha sufrido para poder hablar con los protagonistas, además de traerte de primera mano, cómo está la zona tras un incendio de dimensiones históricas en nuestro país.

Juan Antonio, bombero en Sierra Bermeja

Expósito ha podido hablar desde las montañas absolutamente calcinadas con Juan Antonio, uno de los bomberos que trabajó con dureza contra llamas que superaron cualquier previsión. En concreto, Ángel le preguntaba por cómo se puede enfrentar uno a llamas de hasta diez metros y Juan Antonio respondía con rotundidad que el sentimiento que les embriaga a él y sus compañeros es el "miedo". Y es que las llamas llegaron a medir "veinte o treinta metros, corren mucho más que tú", ha relatado al equipo de 'La Linterna'.

"Claro que se pasa miedo y el que diga que no, es que no ha estado en un incendio forestal", aclaraba Juan Antonio. Ahora toca pensar en cómo recuperar el monte y la zona calcinada y, aunque el bombero tiene claro que hace falta una labor técnica, guarda un poco de esperanza: "Hay muchos pinos afectados por las llamas, pero tengo la esperanza de que regeneren".

El trabajo que el equipo de extinción de fuegos ha realizado estos días en la zona ha sido titánico y Juan Antonio le ha confesado a Ángel Expósito que durante el tiempo que están luchando contra el fuego "no descansas. Realmente la cabeza la tienes puesta en el trabajo, intentas abstraerte un poco, pero no descansas mucho", resumía Juan Antonio, uno de los bomberos que luchó contra las llamas en Sierra Bermeja y que ha relatado de primera mano cómo fue su trabajo y el de sus compañeros al equipo de 'La Linterna' de COPE.

Ángel Expósito, dirige 'La Linterna' desde Sierra Bermeja

Vídeo





"Justo hacia el oeste, la provincia de Cádiz, si giramos al norte, Ronda. Para el este, Marbella, Málaga y justo hacia el sur ya te encuentras el Mediterráneo y de verdad con un día como este es impresionante Gibraltar y casi a esta distancia con los dedos, el norte de África y Marruecos".

"Estamos en un paraje natural absolutamente increíble desde el punto de vista ecológico y medioambiental y la verdad es que resulta impresionante cómo huelen las cenizas. Diez mil hectáreas completamente arrasadas."

"Sinceramente, lo que uno piensa cuando está aquí es que esto ha sido un auténtico milagro. Que Dios me perdone, porque Carlos, ese bombero del INFOCA que vino desde Almería, murió abrasado una noche allí. Pero viendo las viviendas, viendo cómo se han protegido cada una de las viviendas diseminadas por todas esas zonas, las urbanizaciones casi, casi lindando al mar... Esto es un milagro que no haya pasado más, que no hayan muerto más personas, que los desalojos hayan funcionado y que, por desgracia, haya que lamentar la muerte de Carlos".

"«Se nos ha perdido un tío», decían los miembros de su brigada cuando llegaron al puesto de mando. El infierno. Esto es increíble".