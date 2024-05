España ha reconocido el Estado de Palestina y se convierte en el protagonista de un movimiento histórico. El anuncio, que también han adoptado Irlanda y Noruega, lo ha hecho Pedro Sánchez esta mañana en una declaración institucional, tras la que el embajador palestino en Madrid ha agradecido esta tarde la decisión del Gobierno español.

El reconocimiento se hace con la intención de que Palestina sea un estado "viable", con Gaza y Cisjordania unidas por un corredor y con capital en Jerusalén Este. Las fronteras que reconoce España son las que estableció el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967. Un movimiento que ocupa este matres todos los titulares en la prensa pero, ¿qué supone? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo afecta a las relaciones con Israel?

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante una declaración sobre el reciente reconocimiento de Palestina por España









La 'oportunidad' de reconocer a Palestina



Jorge Dezcallar es una voz autorizada en la diplomacia de nuestro país. Fue director de los servicios de inteligencia españoles entre 2011 y 2014 y ha sido embajador de España en Marruecos, ante la Santa Sede y en Estados Unidos y explica a Expósito en La Linterna que se trata de un gesto que se ha tratado con teatralidad en España, “pero es un gesto importante”.

“Ya hay 142 países que lo han reconocido, pero que lo haga España y Noruega tiene una especial significación, y positiva”, añade. Para Dezcallar, hay que distinguir entre la oportunidad y la utilidad. “Desde un punto de vista de oportunidad, para Israel no lo va a ser nunca, sobre todo con este gobierno que hace lo que puede y lo que no puede contra la creación de un estado palestino. Para Palestina es el momento ideal, porque es cuando lo están pasando peor. Otra cosa es que vaya a ser útil, que no veo para nada la posibilidad de la creación de un estado palestino a corto plazo”, concluye.

Además, ha analizado la posible repartición de territorios. Y es que la versión francesa habla de retirada de todos los territorios ocupados, mientras que en la inglesa está la retirada de “territorios ocupados”, no todos. “Esto a Israel no le gusta, porque todas las zonas que ha anexionado recientemente lleva a un desacuerdo profundo”. Recuerda que en Cisjordania ha habido un progresivo aumento de colonos en los últimos años, hay 500.000. “Cuando ves el mapa de Cisjordania todo está lleno de puntos negros que son asentamientos”.





Por qué España se acoge a la ONU en Palestina y no en el Sáhara



Expósito ha querido preguntar a Dezcallar por qué España apela a la carta de las Naciones Unidas en el caso de Palestina y no en el del Sáhara. “Cuando nos fuimos del Sáhara nos fuimos en condiciones difícil, estaba Franco muriendo, no se podía tener una guerra colonial. Pero la forma de irnos dejó heridas en la derecha, por dejar mal a las Fuerzas Armadas, y a la izquierda por abandonar a los saharauis”, explica.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares saluda al primer ministro palestino Mohamed Mustafa









“Pero tuvimos la inteligencia de colocarnos bajo el paragüas de la ONU, que dijo referéndum de determinación. Luego, como se vio que era imposible, la ONU pidió un acuerdo entre las partes, y nosotros estábamos cómodos. Pero de repente nos hemos salido del paragüas, llueve, hace mucho frío, y nos coloca en medio de la pelea entre Marruecos y Argelia. Yo no sé qué hemos conseguido, y los argelinos están como panteras y no vendemos un bolígrafo que ponga 'made in spain'”.





El requisito que no cumple Palestina



La Unión Europea es el mayor donante de ayuda a Palestina del mundo y, aún así, la mayoría de países europeos no reconoce a Palestina. Elias Cohen, profesor del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, señala que hay cuatro requisitos para poder ser considerado un estado como tal, y que Palestina cumple tres de esos cuatro.

Alumnos de la UIB siguen acampados en solidaridad con Palestina, en la universidad situada en Palma de Mallorca





“El primero es que tenga una población, que sí la tiene”, aclara; “el segundo es que tenga una organización política y tiene dos; el tercero es que tenga fronteras definidas y reconocidas y no las tiene, en tanto que todavía están esos territorios ocupados por Israel o en disputa; y el cuarto es el reconocimiento internacional, que lo tiene de 149 estados, pero no tiene los cuatro requisitos que requiere el derecho internacional público”, concluye Cohen, que califica el reconocimiento de España como “simbólico”.