Un experto en debates señala el cara a cara de 2014 que serviría de ejemplo para el 23J: "Marcó la campaña"

Julio Somoano es todo un experto en debates electorales, tanto que ha moderado algunos tanto en Telemadrid como en TVE, donde fue director del servicio de informativos. Además, en la actualidad también es profesor en IE Business School y experto en comunicación. Este lunes pasaba por los micrófonos de La Linterna, donde señalaba el 'cara a cara' de hace casi diez años y que marcaría las elecciones europeas de aquel año. Un ejemplo que deberían evitar los candidatos de este próximo 23J.

Y es que ha sido una de las noticias del día: la propuesta de Sánchez de 6 debates 'cara a cara' a Alberto Núñez Feijóo durante las próximas semanas. Así, la primera pregunta del director de La Linterna, Ángel Expósito, era evidente: ¿Serviría para algo 6 debates cara a cara?: “Lo que dicen los estudios es que los debates pueden hacer que el voto fluctúe un 2%”, explica Somoano. “Es verdad que en estas elecciones no sabemos el margen que puede decantar de una mayoría a otra. Bien es cierto que el voto que cambia no cambia de bloque”, matiza.

Así, el experto apunta a que 6 debates “sólo serviría para marcar la agenda y para dejar claro que solo hay 2 alternativas y que Sánchez se coma al resto de la izquierda”.

Vídeo









El 'mal ejemplo' de 2014 en los debates



También puede pasar, explica Somoano que, por ejemplo, Feijóo “meta la pata y condicione el resto de la campaña, pero eso pasa muy pocas veces”. Y es que uno de esos caso fue en el debate Arias Cañete y Elena Valenciano de 2014 de las Elecciones Europeas. Tras un primer 'cara a cara' estaba empatado y, al día siguiente, Arias Cañete dijo: “el debate con una mujer es difícil, si muestras superioridad intelectual, es machista”.

“Toda la campaña giró en torno a eso. Si metes la pata a lo bestia la cosa puede cambiar pero, si vas a asegurar, el debate no va a decidir el resultado final de las elecciones”, explica Somoano, que subraya cuáles son los secretos para ganar: “No meter la pata y, una básica: preparárselo. Hemos visto muchos en España casos de que no se lo han preparado. Y otro es tratar de convencer a tu público objetivo. El de Feijóo es reafirmar el voto de centro-derecha, intentar que te caiga algún voto de Vox y de algunos que no estén contentos con la propuesta de Sánchez. Pero hay que centrar muy bien el tiro”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El objetivo de realizar 6 debates

Según el experto en comunicación, el objetivo de Sánchez con esta propuesta “está claro”: “Viendo que quiere 6 debates cara a cara, comerse la mayor parte de la izquierda. Ha visto cómo la izquierda alternativa en las últimas elecciones no ha conseguido los resultados esperados y quiere ensancharse”. Eso sí, el experto en comunicación ha matizado en COPE que las elecciones se ganan por el centro, “y no sé si esa es la estrategia adecuada”.

Sobre si Sánchez podría “comerse” a Feijóo en un debate, Somoano comenta que “sl final cada uno va a sus públicos y cualquier persona que esté pensando en votar a Feijóo no va a dejar de hacerlo por las arremetidas de Sánchez ni nadie que piensa que el PSOE ha hecho una buena gestión no va a dejar de votarle”. “Puede ser un diálogo de sordos, y Feijóo tiene que presentarse presidenciable, al igual que Sánchez tiene que convencer de que ha sacado medidas de izquierdas”, concluye.