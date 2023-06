Ángel Expósito señala los motivos que esconde Sánchez tras la propuesta de 6 debates con Feijóo

Vídeo

Hace una semana estábamos en shock con el anuncio de Pedro Sánchez de la convocatoria de generales para el 23 de julio. Hace solo una semana. Pues 7 días después empieza la juega: el PSOE a tortas por formar parte de las listas. Todos saben que, de los diputados actuales, van a bajar a 90 o 100. Pues ya me contarás, con los alcaldes sin curro; los concejales sin curro; los ex diputados autonómicos también sin curro, con los altos cargos de las comunidades donde se la han pegado... También sin curro. Por lo tanto, a codazos por las listas.

A la vez, eso coincide con los ministros del Gobierno prácticamente en silencio sepulcral. Salvo Margarita Robles, que apareció el día de las Fuerzas Armadas, no le quedaba otra, y Nadia Calviño defendiendo lo indefendible... El resto... ¡Ah! No, se me olvida. Teresa Ribera, vicepresidenta, que aparece para defender el boicot a las fresas de Huelva.

El resto, como digo, completamente bajo tierra, nadie se acuerda de las ministras que hace un año llegaron al Gobierno anunciadas a bombo y platillo. Y nadie se acuerda de dos ministros nombrados hace un mes en Sanidad e Industria, cuyos nombres son completamente desconocidos, porque tampoco han aparecido.

Y la última, como conejo de la chistera, para que no nos despistemos con las listas y el follón dentro del PSOE: propuesta de Sánchez, seis o no sé cuántos debates con Feijóo, cara a cara, de aquí a las generales, a ver si cuela. Otro conejito de la chistera.





La locura del voto por correo



La locura del voto por correo. De entrada se confirma que el sistema es antidiluviano. Inscribirte, que te lleven todas las papeletas allí donde estés, depositar el voto y que éste se traslade a tu colegio electoral.



Las colas en las oficinas de Correos son muy largas. Y no me quiero ni imaginar a los carteros de Málaga, Cádiz Valencia, Alicante, Canarias, Mallorca l la Costa Brava a primeros de julio repartiendo las papeletas de los votantes de Madrid, Sevilla, Bilbao o Barcelona que ese día 23 estén fuera... se avecina colapso.



Es más... una duda muy interesante que seguro se le va a plantear a más de una familia: Supongamos que te toca mesa electoral. Y no te puedes escaquear... y reclamas el dinero ya pagado de tus vacaciones o de tu viaje... y que te lo pagaran. La duda es... ¿Y el viaje devtu marido o de tu esposa? ¿Y el de tus hijos si vas en familia?



Ya verás el pollo de reclamaciones y de ausencias en esas mesas electorales. Nos vamos a divertir.