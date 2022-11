Un experto en criptomonedas señala qué hay tras la caída de FTX y lo compara con el euro y el dólar digital

La plataforma de compra y venta de criptomonedas, FTX, se ha declarado en bancarrota. Hace unas semanas la empresa manejaba alrededor de 10.000 millones de dólares y miles de millones en transferencias. Pero ahora, los fondos de un millón de usuarios han quedado en el aire. La quiebra de FTX también ha golpeado al valor de las criptodivisas. De hecho, una de las más potentes -el bitcoin- ha caído un 6% desde el anuncio.

Fernando Navas, responsable de Derecho Financiero y NuevasTecnologías de Navas y Cusí, se ha pasado por 'La Linterna' para hablar sobre esta ruptura de la criptodivisa. No se conocen los detalles de la quiebra de FTX, pero Fernando comenta que se veía un descontrol absoluto en la empresa

Sobre esta, ha dicho que se dice que son más de 10.000 millones las pérdidas, pero que los ciudadanos de nuestro territorio no lo van a perder todo: "Los ciudadanos europeos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Chipre". En este sentido, también ha asegurado que esta quiebra tiene muchas más ramificaciones de lo que pensamos: "A ver a quién arrastra del mundo cripto y quién del mundo no crpito. Y a ver a qué mafia se lleva por delante, porque estas blanquean grandes cantidades así".

Para entender cómo funciona este mundo, ha explicado que, en vez de tener una reserva económica de uno a uno, fueron despatrimonializando y eran como un banco. Hubo un temor, un día sacaron 4 billones de euros y de ahí se fue hacia abajo.

Pero el universo cripto está más normalizado de lo que pensamos. Desde hace años, en el rastro de Madrid hay una floristería en la que se puede pagar con criptomonedas.

Volviendo a la quiebra de FTX, Navas cree que se está produciendo una purga total del sistema, y lo que hace falta es una regulación. La tecnología que subyace (Blockchain), considera que está bien aplicada pero no se deben vender estas "monedas" como forasteros: saltándose la ley y con dinero en B. También pide que se aplique la ley del mercado de valores.

También hay que comprender que cada cripto es un mundo en sí: "Hay criptomonedas que no tienen nada detrás y otras que sí, porque tienen empresas que emiten deuda con la propia criptomoneda. Y entonces tu criptomoneda tiene la valoración de la compañía como si fuese una deuda normal. En lugar de emitirse la deuda por un banco tradicional se hace de este modo. Eso se hacía porque en ese momento atraía valor".

También ha comentado la diferencia de, por ejemplo, el Bitcoin, con el desarrollo del euro o el dólar digital, siendo además bastante claro a favor de de las segundas: "A nadie le interesa cobrar algo que en un momento vale como un coche y al rato como una manzana. El euro y el dólar digital son monedas centralizadas. El BCE está detrás. El Bitcoin está descentralizado, es entre todas las personas que participan en su cadena los que la mantienen con vida".