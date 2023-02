Un experto avisa de las consecuencias para la tecnología mundial si China invade Taiwán: "Sería el caos"

La tensión sube entre Washington y Pekín en todos los ámbitos, también en la guerra tecnológica que mantienen desde hace años: vetos a la exportación, prohibiciones a grandes empresas tecnológicas y Taiwán en medio, con una de las industrias de chips más poderosas del mundo.

¿Hasta dónde llega el papel estratégico de la tecnología?, ¿qué medidas están tomando las grandes potencias?, ¿cómo nos va a afectar en Europa? Mario Yáñez, experto en tecnología, explica en 'La Linterna' de COPE cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos: “La administración Biden ha dejado de dar licencias para que empresas estadounidenses exporten sus tecnologías punteras y productos al gigante tecnológico chino Huawei. Washington ha acusado a Huawei de ser una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y de colaborar con el Partido Comunista Chino. Acusaciones que, por supuesto, tanto Huawei como el gobierno chino han negado airadamente”.

"Estamos ante algo más que una batalla por liderar una tecnología concreta"

¿Volvemos a una crisis como la que hubo con TikTok durante la administración Trump o es algo más profundo?: “Son capítulos del mismo libro, pero estamos ante algo más que una batalla entre empresas por liderar una tecnología concreta. El gobierno norteamericano ha seguido endureciendo las restricciones a Huawei a medida que aumentaban las tensiones políticas entre Washington y Pekín en torno a Taiwán, donde se fabrican la mayoría de los chips informáticos del mundo”, aclara.

En cuanto al posible control de China y EE. UU. A sus empresas tecnológicas, Mario señala que “en octubre, el subsecretario de Comercio para Industria y Seguridad de EE. UU., Alan Estévez, dijo que estaban haciendo todo lo que estaba en su mano para proteger la seguridad nacional e impedir que tecnologías sensibles con posible aplicación militares sean adquiridas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de la República Popular China, y por ende que llegara a otros países como Corea del Norte o Rusia”. También apunta que“empresas importantes de Estados Unidos como INTEL o Qualcomm, que fabrican microprocesadores muy avanzados, tenían licencias para suministrar tecnología a Huawei”, por lo que aclara que no existe un control interno “pero esas relaciones comerciales sí que se van a acabar por ahora”.

Las medidas que está aportando China pasan por“lanzar un paquete de ayudas de más de 1 billón de yuanes (unos 140.000 millones de dólares), a largo de 5 años. Estas ayudas de subsidios y créditos fiscales estarán destinados fundamentalmente a impulsar la producción de chips y la investigación tecnológica. En primer lugar, comprando equipos para la fabricación de chips, que es donde está el meollo del asunto. Así matan varios pájaros de un tiro: autosuficiencia y liderazgo tecnológico, y además económico: empresas chinas como SMIC o Hua Hong Semiconductor se han disparado en bolsa al anunciarse estas inversiones”.

Sobre la opinión y el papel de Taiwán en todo esto, Mario desvela que “no quiere caer en manos de China ni que sus empresas tecnológicas sean dominadas por China”. La compañía taiwanesa TSMC, que controla el 60% de la producción mundial de chips, anunciaba hace unos meses que se verían obligados a paralizar sus fábricas, al menos las que tienen en suelo taiwanés, si finalmente llegan a las manos. Esto sería el caos para la industria tecnológica mundial. “Por si fuera poco, el Gobierno de Taiwán ha prohibido expresamente a sus compañías invertir en empresas chinas. El motivo es el mismo que tiene EE. UU.: evitar a toda costa que sus tecnologías más avanzadas, especialmente las de fabricación de semiconductores, caigan en las manos de China”.

Aislar a China en esta guerra tecnológica, ¿una buena idea?

¿Y es buena idea aislar a China en esta guerra tecnológica?: “Desde una perspectiva geoestratégica y de ciberdefensa seguro que sí, pues ya estamos viendo el papel tan relevante que tiene la tecnología, pero desde el punto de vista de la economía y la industria no está tan claro”. Las empresas chinas han subido en bolsa y obtienen fondos fáciles del gobierno, la cotización en la Bolsa de varios fabricantes de semiconductores occidentales se redujo de un día para otro en 240.000 millones de dólares tras el anuncio de prohibiciones del gobierno norteamericano: “Entre las afectadas, están los tres pesos pesados de esta industria, TSMC, Intel y Samsung. Para las grandes potencias la industria de los chips es estratégica, pues de ella depende el resto de la industria tecnológica y la no tecnológica: defensa, sanidad, etc. Occidente y en especial EE. UU., todavía tienen una ventaja competitiva en el campo del diseño y fabricación de chips gracias a los equipos de fotolitografía más avanzados que fabrica ASML, pero si se cortan relaciones, estas compañías podrían quedarse sin materias primas y otros productos básicos que están en poder de China y caer su producción de forma drástica”.

La tecnología de las litografías es muy importante ta que “permite diseñar, digamos “pintar” los circuitos de los chips que son microscópicos”. Actualmente, estas máquinas de litografía están siendo utilizadas por TSMC, Intel y Samsung, pero están fuera del alcance de las compañías chinas de semiconductores, como SMIC o Hua Hong Semiconductor.Mario explica cómo“China quiere montar fábricas para diseñar sus propios chips y ser autosuficiente y necesita comprar o copiar esta tecnología, si no la consiguen entonces su incipiente industria de chips es inviable”.

¿Qué papel va a jugar Europa en todo esto: es una amenaza o una oportunidad?: “Sin duda es una grandísima oportunidad, tal vez única, para subirnos a un carro en el que no hemos estado nunca, pero me temo que se nos va a escapar este tren. En Europa, tenemos materias primas, seguridad jurídica, talento e incluso dinero, pero muchas trabas administrativas y no hemos sabido atraer la inversión de estos gigantes. A pesar de los fondos Next Generation, parece que en este tema vamos hacia la irrelevancia y nos tendremos que conformar con ser espectadores y consumidores. Una pena”, lamenta Mario Yáñez.