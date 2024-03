Ester Expósito se sincera con su tío sobre cómo empezó como actriz y la decisión clave de sus padres

La actriz Ester Expósito ha charlado este lunes desde México con su tío, el director de La Linterna, Ángel Expósito. Allí, la intérprete está rodando la segunda temporada de la serie 'Bandidos' de Netflix, misma plataforma en la que cosechó un gran éxito con 'Élite'. Precisamente sobre los años anteriores a eso y sus orígenes se ha sincerado Expósito, aprovechando que le entrevistaba una de las personas que más saben de su infancia.









Además, y aprovechando que la actriz está en México, ambos han charlado sobre la relación entre los ciudadanos de ambos países. Expósito es la única actriz (mujer u hombre) española dentro de un equipo de trabajo completamente de origen mexicano. Por ello, el director del programa le preguntaba cómo veía la relación entre mexicanos y españoles y toda la polémica, aupada por la vertiente política, que rodea a la historia del país azteca y el papel de la corona de Castilla, así como las recientes exigencias de perdón del presidente, López-Obrador.

No obstante, Ester Expósito se mantiene alejada de esa supuesta “tensión” y asegura en La Linterna que hay un “amor mutuo” entre los ciudadanos de ambos países. “A mí me parece precioso que, a pesar de todo y la historia es muy compleja, pero a pesar de todo hay un cariño mutuo de los mexicanos a los españoles y viceversa. Siento que somos dos culturas que tienen mucho que ver, que han crecido mucho junta y que juntos somos más fuertes”.

Ester Expósito se sincera sobre sus orígenes



Pero no sólo han conversado tío y sobrina sobre el país azteca y rodajes actuales, sino sobre los inicios de la joven actriz, cómo fueron sus primeros papeles antes del éxito de 'Élite' y la decisión que tomó su madre en sus inicios. “Empecé haciendo teatro en el colegio porque mis padres no me dejaban tener representante, de adolescente me metí en una compañía de teatro que tenía el profesor de Lengua. Fueron muchos años haciendo teatro, competimos, ganamos premios en la Comunidad de Madrid...”

Así, reconoce que le gustaría en algún momento cambiar de la televisión y el cine al teatro, pero todavía no se ve preparada. “El teatro le tengo ganas y lo tengo pendiente, porque no lo he explorado mucho. Lo que pasa es que impone y es una responsabilidad, porque al final es estar haciendo lo mismo una y otra vez durante muchos días, y eso pesa, aunque es maravilloso en muchos sentidos”.

Ester Exposito asiste a la inauguración de la exposición Bulgari Serpenti / EP









Por último, ha querido comparar las diferencias entre hacer cine y televisión. “Es más fácil, aunque cada cosa tiene lo suyo. La serie va más deprisa y en el cine hay más pausa y tiempo, a lo mejor hay menos secuencias por día, y la pantalla grande tiene ese elemento romántico”, concluye en la entrevista con su tío.





El recuerdo de Ester Expósito con el Madrid y Ángel Expósito



Ya en la entrevista del pasado 2022, la intérprete habló de la parte más personal y ambos recordaron momentos que pasaron juntos cuando ella era tan solo una niña. "Me estoy acordando de una foto que tengo en casa en la que estás tú en el circo con un leoncito en brazos, cuando fuimos al circo con todos los sobrinos", señala el presentador. "Y me estoy acordando, ahora que sales tanto en redes con tus colegas o jugadores del Real Madrid, la primera vez que fuiste al Santiago Bernabéu", recordaba Ángel Expósito con añoranza.









"Fue contigo", corrobora la actriz con una sonrisa. "Fuiste conmigo al Santiago Bernabéu, efectivamente", confirma él. "¿Cuando quisiste ser actriz desde niña te imaginabas que esto iba a ser así?", quiere saber su tío, haciendo referencia a cómo le ha cambiado la vida a la entrevistada desde que es conocida en todo el mundo.