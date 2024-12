Esteban, hermano marista en Alepo, describe a Expósito la situación que vive la ciudad: “Sin agua y sin alimentos”

La situación que atraviesa Alepo en las últimas horas es de las que podríamos calificar como críticas. Tras fuertes bombardeos por parte de los yihadistas, el presidente de Siria, Bashar al Assad, ha denunciado que la ofensiva lanzada por rebeldes y yihadistas en la provincia de Alepo, en el norte del país, busca "redibujar" el mapa de toda la zona para atender los "intereses" y "objetivos" de Estados Unidos y otras potencias occidentales.

Al Assad ha advertido en una llamada con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, de que esta "escalada terrorista" trasciende a Siria y busca "dividir" y "fragmentar" a toda la zona, si bien ha insistido en el compromiso de su Gobierno para "eliminar el terrorismo" en todos los lugares del país, según un comunicado de la Presidencia.

El mandatario de Irán ha coincidido en que los intentos de "dañar la unidad" de Siria suponen "un golpe" para la estabilidad de toda la zona, fruto de un "plan" que Pezeshkian atribuye a Israel y Estados Unidos. Además, ha reafirmado el apoyo de Teherán a los esfuerzos del régimen de Al Assad para contener potenciales amenazas.

Precisamente, hasta ahí nos trasladamos para ver cómo está la situación en Alepo. Allí se encuentra el hermano Esteban Ortega, marista, y que nos hace una fotografía de lo que está ocurriendo.

“Alepo está, desde hace tres días, tomada por los yihadistas que habitan la provincia de Idlib, en el norte del país, en la frontera con Turquía. Ellos, desde que el gobierno de Damasco dijo que la guerra había terminado, están establecidos ahí y tienen continuamente confrontaciones con el ejército gubernamental” comenzaba contando.

“Ellos, el viernes por la noche, entraron sin ninguna oposición y ocuparon Alepo, salvo los barrios que están ocupados por los kurdos” continuaba describiendo.

Sin alimentos ni agua en medio de los bombardeos

Según nos explicaba el hermano Esteban, “la continuación de la guerra que se llevó a cabo entre el 11 al 20 que se declaró la pandemia, fue la guerra entre los yihadistas, entre distintos frentes, como sabéis, y el Gobierno apoyado por Rusia”.

“Cuando el Gobierno declara oficialmente terminada la guerra, quedan en el país varias fracciones armadas. Una de ellas, la más fuerte, son estos que, en genérico, llamamos yihadistas” aseguraba.

Eso sí, quería comentar la relación de esta guerra con Turquía, que, como decía, “ha tomado parte del país”. “Estuve en la frontera con Turquía y ellos han robado, han tomado una parte de Siria. Siria está dividida en trozos ahora”.

Respecto a cómo es la vida ahí, dice que hasta antes de ayer, cuando comenzó todo, la vida era normal. Sin embargo, asegura, él y los suyos se encuentran bien. “Tenemos luz, incluso el gobierno daba dos horas al día y ahora los yihadistas están dando ocho o diez para ganarse la confianza de la población.”

“El agua la han cortado y nosotros hasta ahora estamos bien porque no han bombardeado directamente el lugar en el que estamos” decía.

Otros, explicaba, no han tenido la misma suerte. “Esta mañana hemos estado reunidas ocho personas para ver cómo atender a las primeras familias que nos están llamando por teléfono. Nos llamaban para decirnos, somos familias, estamos al servicio de 5.000 familias, tanto musulmanas como cristianas, y de esas familias algunas han empezado a decirnos que no tienen agua y que no tienen alimentos”.