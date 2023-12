Este es el sentimiento que realmente se esconde tras una persona narcisista

Hay personas con las que es bastante complicado relacionarse por su ego.Individuos, que están convencidos de que son mejores que los demás, que su opinión es la única que vale y que, en ocasiones, su soberbia puede llegar a rozar el ridículo. Elena tuvo una pareja así y la convivencia fue difícil. "Al principio me gustó que fuera tan seguro de sí mismo, tenía muchos detalles románticos, todo eran halagos, me protegía, intentaba ayudarme en todo, pero con el tiempo fue cambiando", decía.

La relación diaria era complicada porque, al final, quienes más sufren este narcisismo son la pareja, la familia y los compañeros de trabajo. No es posible tener una comunicación honesta porque siempre están por encima y son incapaces de conectar con el otro. Elena, comentaba que su pareja "monopolizaba todas las conversaciones y le dije incluso que tenía que ir a terapia".

Cuando estas personas están en grupo también provocan momentos muy incómodos, si la conversación no gira en torno a ellos, optan por no prestar atención y pueden incluso dañar a otra persona a propósito para sentirse superiores. Un ego desmedido, una necesidad obsesiva por tener siempre la atención y muchos problemas para relacionarse con los demás. Así son las personas narcisistas y soberbias.

En el origen de la soberbia, explicaba la neuropsicóloga,Aurora García Moreno, que "influyen diversos factores porque estos comportamientos no se dan así porque sí, son mecanismos de defensa que estas personas lo que hacen es intentar compensar la falta de autoestima y confianza. Es una manera de proteger su ego y detrás de estas personas lo que hay en realidad es miedo a no ser valorado, reconocido y quieren llenar esos vacíos como un modo de protección".

Una mala infancia también influye en estos comportamientos soberbios

Añadía que la infancia también tiene que ver con estos comportamientos. "Haber tenido experiencias traumáticas como haber sido rechazados en edades muy tempranas, han podido generar un sentimiento de inferioridad y de ahí mostrarse superiores como una barrera psicológica ante los demás".

Sonia tiene un amigo con este trastorno y la relación es complicada, comentaba que "la relación es complicada y siempre he pensado que era así, hasta que me di cuenta de que iba más allá, he intentado hacerle ver lo que le pasa, pero es imposible". Esto afecta a la salud mentaly Aurora recalcaba que "la persona, al intentar superar esos miedos e inseguridades, va a desencadenar conductas que son insanas, siendo cada vez más soberbios y arrogantes. Y como necesitan ser los mejores, lo que consiguen es que el entorno se aleje de ellos y van a creer que no necesitan nada de nadie".

Todo esto influye de forma muy negativa en las relaciones interpersonales, "porque la falta de respeto que muestran estas personas va a generar conflictos y sobre todo rechazos en el ámbito social, familiar y laboral, incluso romper relaciones, además, al considerarse superiores y no necesitar a nadie, les crea un obstáculo para ese crecimiento personal".

Pautas que siguen los psicólogos para estos casos

Las pautas que se pueden seguir para no caer en comportamientos engreídos, la neuropsicóloga, "el objetivo es fomentar que acepte y que sobre todo aprenda a ser humilde, le ayudamos a identificar esos patrones, remplazarlos por otros más realistas y saludables, de este modo aumenta su conciencia y con ello la aceptación de sus emociones y sus propios pensamientos".