Estas son las consecuencias que tendrá para el servicio de Rodalies que se traspase la gestión a Cataluña

Los Rodalies, el sistema de trenes de Cercanías en Cataluña, se han convertido en protagonistas inesperados de la jornada electoral de este 12 de mayo con motivo de las incidencias por robo de cobre en en Montcada Bifurcació (Barcelona) y que ha provocado una avería generalizada, así como retrasos. Sobre este tema ha hablado este lunes en La Linterna Ramón Boixados, experto del Centro Español de Logística, que explica las consecuencias que tendrá en un futuro el traspaso de la gestión de los mismos desde el gobierno central al autonómico.

Un hombre en la estación de Renfe y Metro 'La Sagrera', a 12 de mayo de 2024, en Barcelona / EP









Y es que en el año 2022 los servicios de Cercanías de toda España transportaron a 373 millones de personas, y era una cifra más baja que en el 2019, donde fueron 432 millones de pasajeros. Unas cifras que, para Boixados, reflejan que el de Rodalies es “un servicio crítico para las ciudades y sus entornos suburbanos”. “Yo cogía el cercanías siempre a Getafe cada día y el servicio ha funcionado siempre de maravilla, y te encuentras todo tipo de personas”, explica el experto en logística a Expósito.





¿Por qué se tarda en solucionar el problema de los Rodalies?



Y es que señala Boixados en La Linterna, el tema que ha pasado este domindo en Cataluña es algo que se repite: entre enero de 2023 y febrero de 2024 Adif ha denunciado 290 incidencias y, de ellas, 163 han sido por robo de cobre y 177 por actos vandálicos. “En este caso el robo de cobre ha afectado a la estación de Montcada, que tiene muchas señales y muchos alfileres, y ha sido un desbarajuste tremendo y se va a tardar en solucionar, porque el daño ha sido muy grande”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparece ante los medios para abordar la situación generada por los graves actos vandálicos sufridosen la red de Rodalies de Cataluña / EP









Las consecuencias para los Rodalies



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otro tema que ha querido abordar el analista en logística ha sido qué ocurrirá con el servicio de trenes de Cercanías en la región en los próximos años si termina produciéndose el traspaso de la gestión de Rodalies desde el gobierno central a la Generalitat de Cataluña, como venía incluido en el acuerdo de investidura de hace unos meses.

“Yo lo que no entiendo, y ahora se habla de transferir la gestión a la Generalitat la gestión de las vías y las catenarias, y es que gestionar todo el sistema de señalización y la electrificación de forma compartida es muy complicado, se lo deberían pensar mejor”, advierte el entrevistado. Para Boixados, los políticos “hablan por hablar y atañe a la seguridad de los viajeros y a la calidad del servicio”. “No lo comparto, es peligroso porque, ¿al final quién es el responsable?”, concluye.

Varios bomberos en la estación de Renfe y Metro 'La Sagrera', a 12 de mayo de 2024, en Barcelona / EP









Y es que insiste en que el servicio de Cercanías es fundamental tanto en Cataluña como en el resto del país. “Si no me puedo fiar del cercanías eso me ha provocar inseguridad y eso va a afectar a la empresa, porque voy a llegar tarde, voy a estar nervioso, no me voy a poder reunir con gente, con proveedores... Los Cercanías son críticos para la logística”, subraya.