¿El estado de ánimo influye en el cáncer?: Una neuropsicóloga desvela la realidad que esconde esta creencia

Laura tenía 22 años cuando le detectaron un Linfoma de Hodgkin. En ese momento estaba terminando la carrera, tenía muchos planes, y supuso una parada obligada en su vida. Los médicos le dieron un buen pronóstico, pero la enfermedad hizo que se lo replanteara todo: “Cuando me dieron el diagnóstico fue un momento agridulce. Le puse nombre a lo que me estaba pasando, pero fue un jarro de agua fría cuando me dijeron que tenía cáncer. Te obliga a replantearte todo”.

Tras el diagnóstico llegó el tratamiento. Como todo enfermo de cáncer tuvo que someterse a muchas pruebas y después llegó lo más duro, las sesiones de quimioterapia y radioterapia, con todos los efectos secundarios que producen: “Intenté tomármelo con buena actitud porque para pelear hay que tener fuerza. Aunque hubo momentos muy malos, intenté poner al mal tiempo buena cara” Laura está curada. Lleva diez años en remisión completa, pero cuenta que siempre queda el miedo a que la enfermedad vuelva: “Vas a las revisiones con el miedo de que vuelva y cuando te notas algo diferente te preguntas si será el cáncer”.

Muchos enfermos de cáncer tienen que hacer frente a gastos que no están subvencionados. Medicamentos complementarios, traslados o algo tan básico como una peluca. Laura tuvo que comprarse una que, por fortuna, pudo pagarle su familia. Pero no todos tienen la misma suerte: “Tuve que comprarme una peluca y para este tipo de cosas sí que eché en falta una ayuda, porque para mí no es solo importante estar sana, sino también verme sana”.

¿El estado de ánimo influye en la evolución del cáncer?

Lorenzo, de 17 años, fue diagnosticado a los 15 años con un cáncer entre el pulmón y el corazón. El joven recuerda que cuando recibió la noticia como un gran impacto emocional: “Nunca me ha atropellado un tren, pero no se me ocurre otra forma de compararlo”.

La neuropsicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna de COPE cómo afecta a la salud mental de los pacientes de cáncer conocer su diagnóstico: “Se ve afectada la planificación de su proyecto de vida, sus hábitos y su imagen corporal. Se produce un giro radical y una sensación de cierta pérdida del control de la propia vida. Nos encontramos con personas que se derrumban y con otras que tratan de mantener el control”. A pesar de ello, todos los pacientes son capaces, con un gran esfuerzo emocional y psicológico, de afrontar los cambios.

Dependiendo del tipo de tratamiento, se manifestarán diferentes reacciones psicológicas, “unas que son consecuencia de los efectos secundarios de los tratamientos y otras, debido al miedo que causa recibir el tratamiento”. La neuropsicóloga advierte que muchos pacientes que pasan por una cirugía sufren miedo a ser aceptados socialmente y los que pasan por un tratamiento de quimioterapia manifiestan una disminución de la autoestima asociada a los cambios en la imagen corporal.

¿El estado de ánimo influye en la evolución del cáncer? Aurora García Moreno explica que la clave está en cómo afecta el estado de ánimo al sistema inmunológico: “Si se tiene un buen estado de ánimo, el sistema inmunológico estará más fuerte, lo que repercutirá en el estado de salud mental. El sentido del humor es esencial”. Aurora describe cómo Lorenzo y su familia pusieron música cuando su padre le rapó el pelo: “Se lo tomaron con mucho humor y esto le ayudó en su recuperación”.

Las principales dificultades a las que se enfrentan los pacientes de cáncer, una ver finalizado el tratamiento son “el temor a una recaída, alteraciones emocionales por la separación del personal sanitario o dificultades para solicitar un crédito o contratar un seguro médico”, entre otros. Los pacientes tienen que volver a reiniciar su vida con incertidumbre, por lo que es necesario apoyarse en la familia que debe proporcionales un lugar seguro: “Es importante que respeten sus pensamientos y miedos, hay que darles respuesta porque tienen derecho a saber qué les pasa. También es importante no cambiar la manera de actuar en las familias hablando de otros temas diferentes a la enfermedad”, puntualiza Aurora.