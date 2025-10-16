Íñigo Martínez confiesa su especial relación con Lamine Yamal: "Me ve como un padre, como un referente"

Íñigo Martínez y el FC Barcelona separaron sus caminos durante el pasado mercado veraniego de fichajes. Una salida que permitió al equipo azulgrana liberar 14 millones de euros de la masa salarial del club.

@AlNassrFC Íñigo Martínez en su primer calentamiento con el Al-Nassr.

¿SE HA ADAPTADO IÑIGO MARTÍNEZ A ARABIA SAUDÍ?

Al central, cuando se hizo oficial su marcha, le quedaba todavía una temporada más de contrato y pocos días después se anunció su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí, donde está viviendo una última aventura profesional en el mismo equipo de Cristiano Ronaldo.

El futbolista se despidió del Barça en un vídeo que publicó en sus redes sociales en el que se mostraba agradecido por la acogida. Y dos meses después, ha pasado por El Partidazo de COPE para responder a las preguntas de Juanma Castaño.

El defensa confesó estar adaptado y reveló su asombro al encontrarse con Cristiano Ronaldo. "Es muy cercano y competitivo. Vive al máximo el fútbol y es su pasión", afirmó sobre la estrella portuguesa.

Íñigo también reconoció que sigue los partidos del FC Barcelona desde Arabia Saudí y aseguró comprender el toque de atención que Deco dio a la plantilla. "Es normal que un director deportivo sea crítico con lo que ve en el campo. Los futbolistas deben reflexiones y ver que puede tener razón. Pero lo más importante es que el equipo esté unido en los momentos complicados y, así, es como el Barça conseguirá competir y pelear por todo esta temporada", explicó.

¿CÓMO ERA SU RELACIÓN CON LAMINE YAMAL?

Juanma también le preguntó por Lamine Yamal y el jugador fue muy claro. "Con Lamine tenía una relación especial, que fue mutua desde el primer momento. Y es verdad que él me veía como un referente, como un padre dentro del vestuario", desveló.

EFE Lamine Yamal calentando en el Barcelona - Real Sociedad.

Y agregó seguidamente: "Llegó muy joven y este tipo de vestuarios suelen ser siempre complicados. Pero creo que no es consciente de la mochila que está cargando, porque con 18 años es un futbolista que tiene que tirar del equipo. Ojalá siga así, porque el día que sea consciente le pesará".

Íñigo Martínez quiso ir más allá y comentó: "Lo bueno que tiene Lamine Yamal es que es un niño que está centrado y rinde a un nivel que yo no he visto nunca con tanta juventud. Y la diferencia de cuando está o no en el terreno de juego se nota".

El defensa también defendió a Lamine Yamal de las críticas que recibe por su vida personal y señaló: "Tiene a gente en su entorno que le tiene controlado. Pero es joven y cometerá sus errores de los que hablará todo el mundo".