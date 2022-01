Elisa, vecina de Tazacorte: "Hemos tenido mucha suerte, estamos a 50 metros de la lava"

Muchas cosas han cambiado desde la última vez que 'La Linterna' acudía a La Palma para contar la erupción del Cumbre Vieja. Elisa estaba hace un rato pintando. De hecho, todavía tiene la escalera en el salón. En la cocina, se amontonan enseres y cajas que poco a poco se van abriendo y van colocando. La sensación es que en esta casa se acaba de hacer una obra y la realidad es bien distinta. Elisa y su familia tratan de volver poco a poco a la normalidad.

Esta vecina del barrio de San Borondón, Tazacorte, ha acogido a Expósito y a su equipo para encender 'La Linterna' desde La Palma, a pesar de que se encuentra recién instalada. Ha vuelto tras la erupción a su hogar. "El traslado al otro lado de la isla nos pesó. Dejar la casa, no saber si iba a estar a nuestra vuelta. Hay mucha gente y amigos que sí han perdido casas y lo han perdido todo". Esta vecina vio salir la primera llamarada del volcán. "Oí ruido. Enfoqué el móvil y lo vi".

Desde los primeros días, sabía que la erupción iba a ser tremenda. "Ya teníamos cosas preparadas en el coche desde días antes. Lo preparamos y cuando nos llegaron el 27 los policías. Han pasado tres meses y dieciséis días. Hemos tenido mucha suerte, estamos a 50 metros de la lava y 40 por el lado de abajo. Nos acercamos con el coche para verlo".

Su hijo de nueve años es el que mejor ha llevado la situación, aunque el hecho de levantarse temprano para ir al colegio es lo que más le costaba.

Sobre la vuelta, Elisa ha asegurado que "hace dos semanas, yo vi un comunicado por internet que decía que nos permitían volver a la zona. Mi casa queda solo 7 metros por la línea que permiten. Llamé al PEVOLCA y me explicaron que en unos días posiblemente podía volver. Y cuando me dijeron sí, sentí como si me quitase una mochila de encima. Era alivio y tristeza por saber que hay gente que no puede hacer lo que yo estoy haciendo ahora".

Esta vecina tiene una librería llamada 'La Cometa' y que le permite volver a la normalidad... poco a poco.