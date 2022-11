El ejemplo con el que Mayte Alcaraz responde a las palabras de Xavi Hernández sobre Qatar: "Ridículo sonoro"

La periodista Mayte Alcaraz aprovechaba su espacio este lunes en La Linterna para responder al entrenador del Fútbol Club Barclona, Xavi Hernández, que realizaba unas polémicas declaraciones sobre Qatar, país en el que ejerció como entrenador y que organiza el Mundial que está teniendo lugar estas semanas. Ya en 2019 el ex jugador de la Selección encendió la polémica al asegurar que el país qatarí es un lugar "muy cómodo para vivir, muy acogedor y seguro" y que a su familia “le dan todo”.

Ahora, y con el mundial de fútbol ya en marcha y a las puertas de los octavos de final, Xavi ha vuelto a provocar revuelo al asegurar que "hay prejuicios y críticas injustas" al Mundial de Qatar 2022 y considerar que "es muy bueno que la cultura árabe se de a conocer" a través del mismo.

"Dejará un legado muy fuerte para el país y para la región. Creo que hay un prejuicio muy grande, ha habido mucha crítica hacia la cultura árabe. La gente está viendo lo que es Qatar, que no es las críticas tan injustas que está recibiendo, y creo que la gente se llevará muy buen recuerdo del país", afirmó tras haber sido jugador y entrenador del Al-Sadd catarí.









Mayte Alcaraz responde a Xavi con un ejemplo



Por eso, a través de la sección 'En femenino singular' del programa La Linterna, la periodista Mayte Alcaraz ha querido aprovechar un minuto para recordar un ejemplo que puede aplicarse al caso de Xavi: “En una entrevista hace 25 años Vittorio Gassman, a preguntas de si los actores deben contar sus filiaciones políticas contestó que no, que un actor debe ser como una caja vacía y, cuanto más vacía, mejor”.

No obstante, la colaboradora de COPE no termina de estar de acuerdo con Gassman: “Creo que el actor italiano exageró y que todos nuestros actores y referentes públicos pueden tener su propio pensamiento, pero lo que tengo más dudas es si deben compartirlo o no con los demás”, añadía y, a continuación, lo aplicaba al caso del entrenador del Barça.









Alcaraz: “Ridículo sonoro”



“Esto viene a cuento por las últimas declaraciones de Xavi Hernández, que no son las primeras defendiendo el régimen de Qatar. Un futbolista, y ahora entrenador, tan crítico con la unidad de su país y la democracia de una nación garantista como España debería pensar dos veces antes de hacer un ridículo tan sonoro”, replicaba contundente la periodista. “Nada que objetar sobre su extraordinaria valía como futbolista que tantos éxitos aportó a nuestra Selección, pero sí sobre su hemipléjica forma de ver la vida, que le lleva a venerar a una satrapía tan sólo porque le contrató y le da fabulosos contratos millonarios”, añadía.

Por último, Alcaraz asegura que está con Gassman: “zapatero a tus zapatos”. “Porque a base de ofender a los que te escuchan terminarás por opacar tu valía. Y eso es extendible a tantos actores españoles que ofenden cada vez que opinan políticamente a buena parte de la clientela que les da de comer”, concluye.