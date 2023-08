Dos doctores explican la clave del éxito de las donaciones de órganos en España: "Los mejores"

Fernando lleva 37 años trasplantado. Tuvo que someterse a la operación con solo 17 años, en el año 86. Los hospitales españoles han mejorado mucho desde entonces, pero lo cierto es que la cosa salió bien y ahora hace vida normal, pero en su momento fue duro. Todos los que han recibido un trasplante hablan de un instante, el de la llamada, esa en la que te cuentan que hay un órgano compatible. En el caso de Fernando, en aquella época no había teléfonos móviles, y si tenías la suerte de descolgar el fijo, tu vida cambiaba.

La noticia que hemos conocido en las últimas horas es otro motivo de orgullo para España. Somos líderes en donantes de órganos. Aportamos 1 de cada 4 donantes fallecidos en la Unión Europea, el 25% y en número de trasplantes realizados global estamos segundos solo por detrás de Estados Unidos. En 2022 se realizaron en España más de 5.300 trasplantes. Somos auténticos referentes mundiales en donación de órganos y todo el planeta mira a nuestros hospitales, llegan para aprender de sus técnicas y, sobre todo, cada vez contamos más historias como la de Fernando: éxitos de un trasplante que cambia la vida.

Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, ha contado en 'La Linterna' que “somos los mejores en donación de órganos porque tenemos una población solidaria, un sistema nacional de salud público y universal, por lo que todo el mundo puede acceder a un trasplante y además tenemos un modelo de gestión que es modelo de estudio en todo el mundo”. En España se trasplanta sin tener en cuenta ni color, ni raza, ni religión, ni clase social, esa es una de las claves del éxito.





El proceso de trasplantar un corazón

La doctora también ha explicado que desde el año 86, cuando se trasplantó Fernando, en España ha mejorado este proceso mucho, pero asegura que “siempre se puede mejorar, hay que seguir llamando a la población y educando en donación de órganos”. Año tras año aumentan el número de donaciones en asístole, así como el número de personas que conocen que su fallecimiento está muy próximo, se ofrezcan voluntarias para donar, personas que hablan de que quieren que su fallecimiento sirva por lo menos para ayudar a otros.

Una persona que sabe mucho de trasplantes, pero que en concreto los realiza en niños, es Juan Miguel Gil Jaurena, jefe de Cirugía Cardíaca Infantil en el hospital Gregorio Marañón, quien ha explicado en 'La Linterna' que lleva 10 años trasplantando en este hospital, y en ese tiempo ha realizado 103 trasplantes cardíacos al año, una media de diez por cada 12 meses, algo que considera que es “para estar satisfechos”. El doctor ha explicado que el tamaño del corazón de un niño de unos 20 kilos es más o menos “el de una mandarina” y el de un recién nacido “una ciruela”.

El doctor dice que antes de iniciar una operación sigue notando ese 'gusanillo' de emoción, y sigue manteniendo la misma ilusión y las ganas de empezar que cuando empezó, y asegura “Cuando yo empecé me fijaba en los mayores para aprender y ahora me fijo en los más jóvenes para aprender a mantener su ilusión”. Gil Jaurena ha explicado también que “el proceso de trasplantar un corazón no ha cambiado tanto”, refiriéndose a que la cirugía sigue siendo muy parecida, pero que lo que ha cambiado y ha mejorado realmente es todo lo que la rodea.