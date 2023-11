Dolors Montserrat: "Las palabras de Reynders son un aviso a navegantes, la Comisión va a estudiar todo"

La eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, valoraba este miércoles en La Linterna las palabras del comisario europeo Reynders tras el debate en el Parlamento Europeo sobre la amnistía. “Las palabras de Reynders han sido muy claras, que va a revisar y estudiar todo en su conjunto”, aseguraba europarlamentaria a Ángel Expósito.

“El comisario ha dicho que lo va a tratar con la misma igualdad que en otros países, y es un aviso a navegantes, que no va a haber una doble vara de medir”, añadía. Y es que Montserrat destaca en COPE que Europa “puede hacer lo mismo que ha hecho en otros países”. “A la Comisión no le importa los colores políticos de un gobierno sino que lo va a tratar con igualdad. Los populares no vamos a parar hasta que Europa escuche a los jueces y a la sociedad española”.





El debate en el Parlamento Europeo



Para la eurodiputada, el debate de este miércoles en el Parlamento Europeo ha servido “para mostrar lo que está pasando en España y queremos que Europa escuche y actúe”. “Poder explicar que no sólo es una Proposición De Ley sino un acuerdo político, donde se habla del lawfare y los jueces se convierten en los delincuentes, mientras. Esto no lo hemos visto jamás en la UE, es lo que hemos explicado y la Comisión ha entendido”.

Por último, recuerda Montserrat que muchos diputados socialistas votaron a favor de levantar la inmunidad a Puigdemont. “Si la votaron es que entendieron que era un fugado y tenía que presentarse ante la justicia española, vinieron a nuestro despacho para ello y, ¿qué ha cambiado ahora? Los 7 votos de Puigdemont, han cambiado inmunidad por poder”.