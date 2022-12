El director de una residencia de Pontevedra se vuelve viral tras contar en una carta lo que vio en Nochebuena

La carta del director de una residencia de Pontevedra se ha vuelto viral en las últimas semanas por la carta que escribió hace 15 días sobre lo que había presenciado en el día de Nochebuena. Un suceso que se ha transformado en una iniciativa que, ahora, ha terminado por cambiar la vida de la mayoría de residentes como Salvador.

Tanto él como el director del centro han pasado por los micrófonos de La Linterna para relatar cómo está, siendo los últimos días, desde que la historia ha saltado a las redes sociales y a los medios de comunicación. 'Llegué a ellos sin querer, o quizá el destino me preparó toda la vida para llegar a ellos...', así empieza la carta que Juanjo escribió para todos sus amigos.









Lo que el director de una residencia de Pontevedra se encontró en Nochebuena



Juanjo es el director de la Residencia de Mayores de Campolongo, en Pontevedra, desde hace un año. Un lugar al que llegó por casualidad. Nunca antes había trabajado en una residencia, y mucho menos dirigirla. En ese momento la Navidad estaba cerca y le preocupaba saber cómo gestionar todas las visitas de los familiares. Pero se dio de bruces con la realidad:

"Iba a haber un aluvión de gente que iba a venir a ver a sus padres, nietos, tíos... Pero no fue así, conforme fue llegando la Navidad me fui dando cuenta de que la realidad iba a ser muy distinta. El día de Nochebuena, que vine con el ánimo de ayudar a servir a mis compañeras, me puso muy triste ver que había mucha gente que cenaba aquí porque no tenían donde hacerlo", relata Juanjo en La Linterna.

Y es que de los 100 residentes, solo 3 o 4 recibieron visita. "Imagínate la pena", apunta Ángel Expósito. Así que este año, ante la posibilidad de que esto volviera a repetirse, Juanjo ha puesto en marcha una iniciativa muy especial.

Juanjo, director de la residencia de Pontevedra que envió la carta viral / La Voz de Galicia









La carta de Juanjo se vuelve viral



Juanjo escribió la carta con la intención de mandársela a todos sus amigos. Pero cuál fue su sorpresa cuando ellos también se la mandaron a sus amigos. Iniciando así una cadena. En esta carta se muestra la realidad que viven en la residencia, que el año pasado vivió su peor día del año en Nochebuena. La tristeza era enorme, sus 'chicos y chicas' -como él los llama- no recibieron ninguna visita...

"A partir de ahí la cabeza empezó a darme vueltas y hace 15 días me da por ponerme a escribir una carta que sólo envié a mis amigos y deben ser maravillosos porque la han hecho viral, algo que nos está llenando de alegría y cariño".

¿Y cómo les está llegando todo ese cariño del que habla Juanjo? Mediante cartas. En el mensaje inicial pedía a sus amigos que envíasen textos, dibujos, o incluso vídeos a la residencia. Ahora... al haber llegado a tantas personas, lo que quieren es que cualquiera que pueda, les envíe una carta a 'los residentes'... "Estas cartas el proyecto es recibirlas a nombre de los residentes en general, ni queríamos que a algunos lleguen, a otros no, no queríamos dar los nombres...", explica en COPE.





Salvador: "Esta residencia es como mi casa



La intención es contestar a todos. Juanjo asegura que es una forma de agradecer el cariño y también de comenzar una relación mas cercana. Los intercambios de cartas podrían alargarse más allá de Navidad: "Vamos a hacer paquetes para cada uno de ellos con el compromiso de que cada uno de ellos va a tener que responderlas de manera personalizada y con remite. Quiero que cada uno de mis chicos asuma el compromiso de devolver el cariño recibido".









Desde hace un par de semana ya han recibido bastantes. Pero lo cierto es que esperan recibir muchas más. Unas palabras, un dibujo, una canción... Cualquier cosa vale. Y es muy sencillo mandarlas. La dirección es: "Cartas a nombre de los residentes de la Residencia de Mayores de Campolongo, en la Avenida de María Victoria Moreno número 25, 36003 de Pontevedra", revela Juanjo

Salvador es uno de esas 100 personas que vive allí. Tiene 85 años y nació en Marín, un municipio de Pontevedra. A los 15 años se trasladó a Venezuela, como muchos tantos españoles que emigraron. Volvió a Galicia y allí formó su familia. Todos ellos están en Alicante y eso hace que no se puedan ver todos los días. Y por eso en la residencia encuentra a su segunda familia. Lleva ya seis años viviendo allí. Tiene con quién compartir su día a día, con quién reír, jugar a las cartas...

"Llevo seis años en esta residencia, es mi casa, tengo mis amigos, nos tomamos una copa de vez en cuando y bailamos", relata en La Linterna a Ángel Expósito.

Salvador es una de esas personas que pasa las Navidades en la residencia. Desde que Juanjo llegó ha notado un gran cambio, porque él lo siente como un amigo. Siempre está disponible para ellos y es alguien que se preocupa realmente. Juanjo quiere que esta iniciativa tenga la mayor repercusión posible y por eso necesitan muchas cartas, que confían que recibirán: "Espero que nos lleve mucho tiempo porque va a ser un montón de cartas y ayudaremos a que ese tráfico de afecto vaya y vuelva y, ojalá, algunos se hagan permanentes y algunos tengan siempre a dónde escribir", concluye.