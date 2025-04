Diego Garrocho: "Lo más importante de un libro quizá no sea lo que dice de manera explícita, sino lo que se le escapa al propio autor sin querer decirlo"

Pues esta es una pregunta que ha inquietado a mucha gente y que, tras la muerte de Mario Vargas Llosa, debemos abordar no sólo para comprender cómo deberíamos relacionarnos con su legado, sino porque el propio Mario la afrontó de una manera, además, bastante lúcida. Son de sobra conocidos los méritos narrativos de Vargas Llosa, pero a veces olvidamos que también hizo aportaciones relevantes a la teoría de la literatura. Y un ejemplo claro es su excelente libro La verdad de las mentiras, que ya desde el propio título parece adelantarnos una declaración de intenciones.

Pero hay, además, una anécdota que me parece cargada de sentido al hilo de tu pregunta y que ayuda a resolver esa disputa tan antigua. Y es antigua porque recordarás que, ya en el colegio, cuando nos ponían a, digamos, desentrañar el sentido de un poema, nos preguntábamos qué era lo que quería decir ese autor. Pues cuando el Nobel de Literatura publicó La ciudad y los perros en 1963, un crítico literario francés exoneró a uno de sus personajes de un asesinato que, en apariencia, estaba claro en el libro. No daré más detalles para no hacer ningún spoiler y que lean La ciudad y los perros.

Lo interesante es que la interpretación de este crítico contradecía el sentido original que había pensado Mario Vargas Llosa para este personaje, que era el Jaguar. El intelectual francés le explicó sus razones y, con total humildad, Mario agachó las orejas y dijo que quizá este lector, externo a la propia obra, había entendido mejor su libro que el propio autor. Volviendo a la filosofía, Kant ya se había planteado el objetivo de entender a Platón mejor que él mismo, y Ortega retomaría esta idea con entusiasmo.

Así que, al hilo de esta antigua reflexión de Mario Vargas Llosa, podríamos seguirnos preguntando si los textos pueden ganar autonomía más allá de lo que el autor quiso decir, y si lo más importante de un libro quizá no sea lo que dice de manera explícita, sino lo que se le escapa al propio autor sin querer decirlo.

Así que sirvan estas preguntas como un nuevo homenaje para el gran Mario Vargas Llosa.