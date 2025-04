Diego Garrocho: "Nos hemos expuesto a una vulnerabilidad y a una dependencia de la electricidad brutal"

A mí me ha impresionado, y que lo diga yo, también tiene su valor, la paciencia, el orden y el comportamiento cívico de la gente en el centro de Madrid completamente caótico. Ha sido absolutamente ejemplar y una vez más, porque llevamos ya una larga tradición, lo vimos muy claramente con la pandemia, el cómo los civiles se comportan de madera modélica.

Yo me he pasado toda la tarde andando, porque no hay manera de moverse por Madrid de manera responsable que no sea andando prácticamente, y verdaderamente era emocionante ver cómo la gente, por ejemplo, en las colas de autobús se mantenía y cuidaba en ese orden y sospecho que había gente con muchísima prisa para ir a casa a lo mejor a cuidar de personas dependientes o para ver a los suyos.

En los supermercados me he encontrado también colas perfectamente ordenadas y la gente salía casi cuidándose unos a otros. He pasado también por un colegio, por mi colegio, que vivo al lado del Joaquín Costa, y veía las pacientes explicaciones que daban los profesores a los padres para que no se llevaran a sus hijos, para mantener, digamos, esa cordura y que los niños estuvieran dentro de las aulas, y como digo, todo el mundo se está comportando de una madera absolutamente modélica.

Y qué decir de la policía, de los bomberos y de todos esos asistentes civiles que están manteniendo la calma en una circunstancia que no solo es excepcional, sino que nos ha mantenido con mucha tensión por el grado de incertidumbres, que no sabemos qué está pasando. Y con una enorme suerte que ha ocurrido de día. Bueno, y con este tiempo.

Otra cosa que me hace pensar, es qué importante es un enchufe, qué importante es que la nevera enfríe, que salga agua del grifo, y no te digo ya si tienes wifi, ¿verdad? Bueno, es que esto también lo que nos está enseñando es un bofetón de realidad, porque lo que tenemos la sensación de que esto es excepcional, pero lo verdaderamente excepcional es que todo funcione. Es decir, que vivir en esta vida desnuda, desasistidos de electricidad, en el fondo debería ser, no voy a decir mucho más normal, pero sí es el estado en el que ha vivido la humanidad durante muchísimos siglos.

Y lo que sí pienso es que nos hemos expuesto a una vulnerabilidad y a una dependencia de la electricidad brutal. Yo estaba trabajando, naturalmente, esta mañana y tenía, claro, delante de mi ordenador, que se había convertido en un instrumento prácticamente inservible, y levantaba la mirada y tenía delante mi biblioteca con todos esos libros. Había un ministro de universidad reciente que ya no había que estudiar ni trabajar la memoria ni los contenidos, porque todo está en internet.