Diego Garrocho: "Hay guerras imposibles, pero hay escenarios en la vida donde el fin último no es ganar, sino la comparecencia en la batalla"

¿Deben darse las batallas que están perdidas de antemano? La pregunta enlaza con un mantra que estamos escuchando estos días a los seguidores de Putin y de Donald Trump, que no tiene sentido que Ucrania combata porque esta es una guerra que está perdida de antemano. La posibilidad de que existan combates literales o figurados en los que la victoria es imposible nos obliga a reflexionar si debemos dar este tipo de batallas.

Hay un tipo de lectura optimista y utópica que nos recuerda que cosas que parecieron imposibles acabaron por épica o por fortuna lográndose, desde gestas deportivas hasta guerras específicas. Pero no me refiero a esto, no me refiero a las termópilas ni a David contra Goliat. Quiero apelar a las batallas que de verdad son imposibles. A la de un hombre que defiende su hogar con sus manos frente a un allanamiento militar injusto, al esfuerzo de un médico que lucha por la vida inviable de un paciente o a la pugna de un periodista que se esfuerza por hacer que transparezca la verdad en un contexto de corrupción.

En muchas ocasiones hay hombres y mujeres que se lanzan a una lucha cuando las posibilidades de éxito son ciertamente cero, y cuando digo cero digo cero sin decimales. Y sin embargo creo que en esos acontecimientos crecemos en dignidad y nos hacemos verdaderamente humanos. De hecho nuestra propia vida es un combate imposible por cuanto solo intentamos retrasar un destino cierto e inevitable como es la muerte. Albert Camus imaginó un sísifo feliz empujando aquella piedra que inútilmente intentaba encalomar en lo alto de la ladera. Pero insisto en que se equivocan aquellos gurús que dicen que nada es imposible.

Por supuesto que hay cosas imposibles, y guerras o batallas que están perdidas desde el principio, pero hay escenarios en la vida donde el fin último no es ganar, sino la pura comparecencia en la batalla. El ser humano es un animal que emprende causas imposibles y quizá tenga todo el sentido concluir que si hacemos esto es porque hay cosas que son mucho más importantes que una mera victoria.