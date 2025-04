Diego Garrocho: "No estar dispuesto a pagar el precio de tus principios, a la larga, puede tener un coste aún mayor"

Pues en castellano hay un aforismo popular que dice que si un principio no te cuesta algo, dinero o esfuerzo, sencillamente no es un principio. Pensaba en esta sentencia al contrastar el discurso valentón y maximalista del entorno de Sumar sobre ciertos temas, pero es un discurso que nunca se traduce en acciones concretas. Por ejemplo, durante décadas la causa saharaui fue una prioridad para gran parte de la izquierda. Muchos en Sumar, por ejemplo la diputada Tessidi, nacida en un campo de refugiados de Tinduf, han defendido con convicción y con razón al pueblo saharaui. Sin embargo, cuando el socio mayoritario, el hermano mayor de la coalición, el PSOE, decidió abandonar a los saharauis cediendo a los intereses de Marruecos, desde Sumar nadie tomó una decisión vinculante que los alejara de un gobierno capaz de actuar de esta manera.

Y es cierto que hoy mismo hemos visto cómo el PSOE se ha enmendado a sí mismo y ha rescindido unilateralmente el contrato de compra de balas a Israel, una rescisión que, por cierto, nos va a salir muy cara. Pero siempre quedará la duda de si alguien habría estado dispuesto a dimitir o a romper algo si ese contrato se hubiera ejecutado, como se ejecutan otros. Por cierto, el aumento del gasto en defensa es otro buen ejemplo. Sumar reacciona con énfasis, pero no toma decisiones verdaderamente tangibles. Las malas lenguas dicen que nadie se mueve de la foto por no perder la silla. Y es que renunciar a un ministerio puede que sea mucho pedir. Pero pensando a largo plazo, me pregunto: ¿qué persona progresista alineada con la causa saharaui o con tantas otras causas históricas de la izquierda podría confiar en Sumar? Porque para el voto útil siempre va a estar el PSOE y, para la opción maximalista, tendrán a Podemos.

Es cierto el refrán: tener principios a veces tiene un coste, pero me parece que no estar dispuesto a pagar el precio de tus principios, a la larga, puede tener un coste aún mayor.