La decisión de 1938 que desembocó en la Segunda Guerra Mundial y que recuerda al caso de Ucrania

Se avecinan momentos clave en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha marcado un antes y un después en la guerra, y podría desencadenar en un pacto de paz con ciertos condicionantes.

En 'La Linterna', Enrique Serbeto ha puesto el foco en lo que ocurrió meses antes del inicio del conflicto más sanguinario de la historia: la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, Serbeto ha explicado que en 1938, después de que Austria se anexionara a Alemania, "lo podríamos comparar con Crimea". Pero lo que pasó entonces fue que Hitler empezó a reclamar todavía más y más expansión.

Fue entonces, cuando surgió un gran movimiento en la diplomacia europea (igual que ahora), en el que Francia tenía un acuerdo para defender Checoslovaquia. Todo ello promovido por el Reino Unido, que dijo "vamos a darle a Hitler que es lo que quiere". Fue entonces cuando se firmó el pacto de Múnich en la noche del 30 de septiembre de 1938. El caso es que ese tratado se vendió como !la garantía de la paz para una generación y lo que sucedió es todo lo contrario". Algo que también podría pasar ahora, o al menos, hay ese temor.

EL MIEDO A QUE PUTIN SE APROVECHE DE UN ACUERDO DE PAZ

Como ha explicado Serbeto, hay varios paralelismos con la situación de 1938 con la actual, salvando las distancias, por supuesto. El hecho de que Donald Trump haya entrado en las negociaciones por la paz, ha hecho que Putin haya encontrado un aliado en el que, quizás , confiar.

Parece casi hecho que Ucrania va a tener que ceder algún territorio que todavía está en disputa. Si no, Putin no accederá a alcanzar un acuerdo de paz. Pero el problema no está allí. El problema estaría en que el afán expansionista del presidente ruso quizás no se vería compensado con el acuerdo de paz y con los territorios conseguidos