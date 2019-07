El Dalai Lama se lleva un 'Zas' por asegurar que, si su sucesor es una mujer, debe ser “atractiva”

En realidad ése es el nombre de nacimiento. Pero luego se lo cambió por otro que quizá les resulte más familiar. Pasó a llamarse Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso. Seguro que ahora ya caen en la cuenta de quién les hablo porque es muy conocido.

Este es un señor sonriente y vegetariano que dentro de cinco días cumple 84 años y que lleva toda la vida viajando. Bueno, viajando y escribiendo. Es el Dalai Lama. Pues el otro día una periodista de la BBC viajó a la India, que es donde está exiliado, para entrevistarle. El caso es que en el año 2015, Tenzin Gyatso había hechos unas declaraciones muy simpáticas y budistas. Había dicho que si quien le sucede es una mujer debería ser atractiva porque si no lo fuera no sería de mucha utilidad. Todo muy espiritual. Pues la periodista le dijo que si se reafirmaba en esas declaraciones. Y esto fue lo que le contestó.

Audio

Y, como no le parecía haber sido suficientemente claro, dijo que las mujeres deberían gastarse más dinero en maquillaje. El buen hombre aclaró que la belleza está en el interior pero que la apariencia también importa.

Ay, Dalai.

Vamos a ver, Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso. ¿Esto no es muy espiritual no? ¿No le parece un pelín misógino? No pensaba yo que el budismo daba importancia a estas cosas. Yo no sé si usted resulta atractivo al personal, pero es verdad que mirarle da buen rollo, porque como siempre está feliz y sonriendo… Pero claro, a usted le fueron a buscar al pueblo cuando tenía 14 años. Igual entonces era un modelazo. Pero algo le habrá cambiado la cara, digo yo.

Así que, por afirmar que si quien le sucede es una mujer, debería ser atractiva porque si no lo fuera no sería de mucha utilidad, el Dalai Lama se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!