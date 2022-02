Con BBVA te damos claves para planificar nuestra pensión

Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Hoy, vamos a hablar de la vivienda con Luis Vadillo. Director de Negocio BBVA asset management para Europa.

-¿Somos conscientes de que tenemos que ahorrar para nosotros?

R: A los españoles nos cuesta mucho eso de planificar. Tenemos mucho que mejorar en este aspecto. La situación actual de España es bien conocida. La pirámide poblacional ha cambiado mucho en los últimos años y cada vez hay menos cotizantes por cada jubilado, y esto es crucial para el equilibrio del sistema de pensiones. Creo que cada vez somos más conscientes de que vamos a necesitar complementar la pensión pública con nuestro ahorro individual si no queremos perder calidad de vida cuando nos jubilemos. Pero, la verdad, la mayoría dela gente todavía no ha empezado a tomar estas medidas de ahorro, un ahorro suficiente para la jubilación. Y, ojo, no digo que ahorrar para nuestro largo plazo sea algo fácil. Nuestro cerebro vive en el hoy. Tenemos el yo presente pero nos cuesta proyectar y cuidar a ese yo futuro porque no vemos una recompensa a corto plazo. En este caso, tenemos que fijarnos en nuestros padres y en nuestro abuelos. Ver cómo ellos ahorraban poco a poco todos los meses y que, al final, esto compensa. Es necesario planificarlo y anticiparse. No pensar que somos jóvenes y que nos queda mucho para jubilarnos. Lo ideal es empezar a ahorrar en cuanto entramos en el mercado laboral. A los 20 o 30 años, comenzar a retirar cada mes una pequeña cantidad para ahorrar de cara a la jubilación.

-Hay polémica constante con los planes de pensiones. ¿Vamos a cobrar pensión los de determinada generación?

R: La respuesta es sí. Claro que vamos a cobrar pensión. La pregunta es cuánto vamos a cobrar de pensión. Por eso comentaba que es necesario ahorrar para complementar la pensión pública. Ahí es donde entra en juego la buena planificación de la salud financiera. La generación de los Babyboom, entre los 44 y los 64, es una generación enorme. 15 millones de personas con unas carreras laborales largas, sueldos más bien elevados y que vamos a tener derecho, también, a una pensión elevada. Más que las actuales. Y, además, durante mucho tiempo. Todos esperamos vivir mucho tiempo más. Todo ésto, pera la sostenibilidad del sistema de pensiones, supone un reto porque se van a tener que financiar con las generaciones posteriores, que no son tan numerosas. El sistema va a pagar pensiones en el futuro, pero consideramos que es necesario hacer reformas adecuadas para afrontar esta situación progresivamente en el tiempo, no de manera brusca.

-¿Qué puede hacer mañana nuestro oyente que quiera lanzarse a ahorrar?

R: Hay que ser persistente. Poco a poco, pero todos los meses se debe ahorrar en función de lo que cada uno pueda. Creemos que los planes de pensiones son el mejor vehículo para hacerlo. Están diseñados para ello. El Gobierno ha acotado a 1.500 la contribución máxima. Por ello, debemos empezar a plantearnos la necesidad de tener que complementar nuestra pensión con planes de inversión o carteras de gestión, que tienen bastantes similitudes a los planes en cuanto a la flexibilidad y a las carteras que podemos hacer, pero también tiene más liquidez y una diferente fiscalidad. Existen muchas formas de ahorro. Cualquiera puede ahorrar en la forma que quiera. Los asesores financieros, en el caso de BBVA, pueden acompañar y ayudar a las personas. Pero será el cliente el que siempre elija la forma adecuada y que más se asemeje a sus necesidades.

-¿Dónde se puede formar uno una idea para el ahorro?

R: En nuestro caso, contamos con una herramienta de simuladores, con la que podemos hacernos una idea de cuál será la pensión que nos quede cuando llegue el momento. Además, nos facilita toda la información para poder elegir ese vehículo para esa jubilación. En el caso de los simuladores de BBVA, ya han sido más de 7 millones de españoles los que han calculado cuánto les va a quedar para el momento en el que se jubilen. Además, estas herramientas digitales nos pueden ayudar a saber cuánto tendríamos que ahorrar. Incluso, a cómo deberíamos rescatar estos vehículos de ahorro como los planes de pensión. Nos pueden orientar y, al final, ayudarnos con nuestro perfil de riesgo y necesidades a tener ese asesoramiento digital que también redundará en una mejor salud financiera de las personas .

Para saber más sobre salud financiera pincha aquí.