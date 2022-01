Con BBVA te damos claves para invertir

Te estoy hablando de la salud financiera, y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Hoy vamos a hablar de inversión con Roberto Hernanz responsable de mercados de banca privada de BBVA España.

- En España, según los últimos estudios, el 41% de los activos financieros de las familias están en el efectivo y en depósitos. No generan rendimiento. Por otra parte, la inflación marca máximos desde la década de 1990, hablamos de hace 30 años. ¿Qué consecuencias tiene la unión de esto dos datos sobre nuestro patrimonio?

R: A la inflación siempre se le ha llamado el impuesto silencioso porque es insidiosa y sus efectos sobre nuestra economía no se perciben de inmediato. Se podría decir que es como el colesterol para nuestra nómina y nuestros ahorros. Sabes que existe pero no llegas a notificar cuánto de perjudicial puede llegar a ser. Te voy a poner un ejemplo. Un salario de mil euros, con una inflación promedio del 2%, que es el objetivo que tienen marcados los principales bancos centrales mundiales, al cabo de un año se convertiría en 980 euros. Y si, además, le metemos el efecto progresivo de los siguientes años, en los próximos 20 años habríamos perdido una tercera parte de su patrimonio y de su poder adquisitivo vía nómina. Por tanto, la inflación es un verdadero cáncer y, por eso, es necesario poner a trabajar nuestro dinero para intentar compensarla y mantener nuestro poder adquisitivo en el futuro.

- Otro dato preocupante es que la inversión destinada a la jubilación sólo supone el 13% del PIB frente a niveles entre el 100% o 200% de los grandes países de la OCDE. Todo esto nos lleva al mismo dilema. ¿Es una cuestión cultural, personal de cada uno? ¿Por qué no invertimos más?

R: Aquí tenemos una combinación de factores que, entre todos, podrían explicar este déficit de inversión. En primer lugar, la generosidad de nuestro sistema público de pensiones, que ha hecho hasta ahora innecesario destinar recursos para preparar la jubilación. Lo segundo es que en España hemos sido tradicionalmente ahorradores y no inversores. Ahora que los vehículos de ahorro tradicionales, sobre todo los depósitos, no ofrecen ningún rendimiento, pues no nos sentimos cómodos emigrando a otras alternativas más rentables pero más volátiles. En este sentido, otro elemento relevante es que un elevado porcentaje de nuestro patrimonio ha estado siempre en la vivienda, ya que España es un país de propietarios. Tampoco ayuda nuestra escasa cultura financiera, que, a nuestro juicio, debería potenciarse desde la educación infantil. De la misma manera que aprendemos desde niños a tener hábitos saludables en alimentación o higiene. Deberíamos potenciar y cuidar nuestra salud financiera

- ¿Esto es un juego? ¿Qué pasa si perdemos dinero? ¿Qué podemos hacer para tener éxito en el mundo de la inversión? ¿Cómo damos el paso?

R: Suelo decir que soy tan conservador que tengo todos mis activos financieros invertidos en renta variable. La renta variable es volátil. Siempre vienen momentos complicados en los que las acciones pierden valor pero, no obstante, con el paso del tiempo, y estando bien diversificado, el valor siempre se recupera después. Y no se trata de un acto de fe, se trata de una evidencia empírica. Y, por el contrario, tener el dinero parado en la cuenta, lo que se conoce como dinero ocioso, implica que la inflación va a erosionar ese poder adquisitivo con total seguridad. Es más arriesgado, desde este punto de vista, tener el dinero parado en la cuenta. Otro buen ejemplo de esto es cuando irrumpió la pandemia, que hundió los mercados de renta variable mundiales y, sin embargo, tardaron menos de un año en volver a recuperarse. Dicho ésto, no es necesario tener ni mucho dinero ni grandes conocimientos para invertir con éxito. Existen multitud de vehículos disponibles para el pequeño inversor. Invertir con éxito tiene que pivotar sobre tres mandamientos básico. El primero es diversificar. Como decían nuestros abuelos, no poner todos huevos en la misma cesta. El segundo de ellos es mantener una disciplina emocional. El miedo es el peor enemigo del inversor A cuántos de nosotros no le ha entrado tentación de vender en momentos de caída y pánico. Y, para terminar, debemos comprometernos con un horizonte de inversión de largo plazo. Si pudiera ser, tan largo como nuestra vida.

- Respecto a la inversión, ¿cómo debo proceder? ¿Puedo ir de la mano de alguien?

