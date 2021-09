El comentario de Expósito sobre el responsable de la entrada de Ghali a España: "No te lo vas a creer"

Hace tan solo dos días, la Justicia acordó llamar a declarar en calidad de investigada a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

No obstante, según el ABC, la exministra estaría dispuesta a declarar ante el juez que fue Pedro Sánchez quien autorizó su entrada. Ahora, sin embargo, Moncloa parece haber blindado al presidente del Gobierno alegando que el caso "nunca llegó a su mesa".

Un asunto que ha ocupado parte del espacio de la actualidad de 'La Linterna' de este jueves y que, además, ha querido comentar el director del programa, Ángel Expósito: "Todavía a día de hoy (y lo que nos queda), seguimos sin saber quién dio la orden para permitir la entrada en España del líder del Polisario, Brahim Ghali", ha comenzado diciendo Expósito.

"Desde Moncloa (no te lo vas a creer)", ha comentado el periodista, "se lavan las manos y echan balones fuera".

"Algo así como "pío, pío, que yo no he sido", dicen en Moncloa y pasan el marrón, en este caso, a la muerta política", ha concluido el periodista de COPE, haciendo referencia directa a la exministra, aprovechando que ya no está en las filas del Gobierno.