El ciberataque al CSIC, al detalle: siete centros afectados y más de dos semanas de parálisis informática

Cada vez es más difícil no depender de la tecnología. Casi todo pasa por una aplicación, una página web o un código digital. Y eso, inevitablemente, nos hace dependientes de un móvil o de un ordenador. Muchos incluso los necesitamos para trabajar en el día a día. Por lo que imagínate que nos quedamos, durante varias jornadas, sin nuestro ordenador. Sería un auténtico caos. Pues una cosa parecida es lo que ha ocurrido en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), uno de los mayores centros de investigación que hay en España. Todos sus ordenadores están paralizados desde hace tres semanas por culpa de un ciberataque. Sus trabajadores se enteraron, por un correo electrónico, que había un ataque en ransomware, el día 16 de julio. Y no solo ha afectado al propio CSIC, sino a todos sus centros adscritos. En total hay 140 centros de investigación. Por suerte, solo han sido afectados siete de ellos.

Te puedes imaginar la gran cantidad de documentación que puede haber en esos ordenadores, aunque el propio CSIC asegura que el ataque no ha sido tan grave, que no ha afectado a información sensible. El problema es que no solo se han bloqueado los sistemas que utilizan los investigadores, sino también los que tienen que ver con la administración. Por eso, la aplicación con la que gestionaron vacaciones y permisos de los trabajadores tampoco funciona. Los encargados de solucionar el problema aseguraban cinco días después del incidente que no era grave. Pero van 19 días de parálisis informática y la cosa de momento no parece que se haya solucionado.

Uno de los investigadores afectados, Vicente Timón, asegura que "se está dando la paradoja de que para que podamos trabajar somos los propios científicos los que tenemos que estar poniendo nuestros medios. Tenemos nosotros que facilitarnos el acceso a internet". Vicente entiende que este tipo de ataques son algo normal hacia las grandes instituciones, pero lo que no le parece para nada normal que un ataque a una institución como esta se esté extendiendo tanto en el tiempo.