La carrera de Carmen contra la parálisis cerebral

Hay algunas realidades de las que no se habla, que no hacen ruido, pero que están siempre ahí. La parálisis cerebral es una de ellas. Es una pluridiscapacidad causada por una lesión en el cerebro provocada antes de que se haya desarrollo por completo. Es una enfermedad que se puede manifestar de varias formas y que no afecta a todos los pacientes de la misma manera. Cada día es un ejercicio de adaptación y de superación.

CINFA lleva años manteniendo el compromiso de hacer la salud accesible para todas las personas, trabajando por y para el paciente. Un compromiso que se plasma también en iniciativas como La Voz del Paciente, con la que visibiliza y apoya la labor fundamental de las asociaciones de pacientes españolas. Gracias a CINFA conocemos historias como la de Carmen Biurrun.

Una joven navarra de 23 años a la que la parálisis cerebral no ha logrado frenar, más bien, al contrario: la ha impulsado hacia sus metas. De hecho, no le ha impedido estudiar y formarse. Acaba de terminar segundo de Pedagogía en la Universidad de Navarra y, antes de llegar a la universidad, se sacó un Grado Superior de Integración Social.

Pero Carmen no sólo está centrada en sus estudios, el deporte es también muy importante para ella. Ha participado dos veces en el campeonato de España de Slalom en silla de ruedas y no ha podido obtener mejores resultados. Primero quedó subcampeona y al año siguiente logró ganar el campeonato. Se convirtió en campeona de España no hace mucho en Salamanca. Una vez más, el ejemplo de Carmen, pone de relieve la importancia del deporte. Y es que no es el tipo de persona que se rinde ante las adversidades.

Y al lado de ella, hay muchas personas recorriendo este camino que le está llevando hacia la consecución de todos los objetivos que se ha marcado. Están sus padres, sus amigos y la gente de la Asociación Aspace Navarra. Una institución que acompaña, desde 1971, a familiares y pacientes de parálisis cerebral durante todas las etapas de la vida. El objetivo de la asociación es precisamente ayudar a prestar los servicios y apoyos adecuados en cada etapa vital, con independencia del grado de autonomía. Todo esto gracias a una formula basada en la cercanía y la accesibilidad.

Y en esta carrera por mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares también se encuentran organizaciones como CINFA, que aportan apoyo económico y financiación para destinar, aún más recursos a la investigación. Esta es la historia de Carmen Biurrun, una joven navarra de 23 años a la que la parálisis cerebral no le está frenando a la hora de lograr todo aquello que se propone.