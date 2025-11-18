Elena Fort, vicepresidenta del área social del Barcelona: "Que no puedan ir al Camp Nou aficionados del Athletic es por una cuestión de normativa por las obras, no por falta de voluntad"

El Fútbol Club Barcelona volverá al Spotify Camp Nou este próximo sábado y lo hará con un aforo del 60 %, sin afición rival y con un sistema de precios dinámico. Así lo ha confirmado la vicepresidenta del área social, Elena Fort, en una entrevista en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, donde ha desvelado los detalles del regreso a casa. Fort ha asegurado que la noticia de la reapertura, aunque esperada, se ha confirmado este mismo martes por parte del Ayuntamiento, desmintiendo que la fecha se haya escogido para coincidir con la presentación de una candidatura opositora.

Precios 'como los aviones' y sin afición rival

Una de las grandes polémicas es el precio de las entradas. La vicepresidenta ha explicado que, de momento, se mantiene el sistema de "pases" de Montjuïc para los socios que ya los adquirieron, que pagan entre 18 y 30 euros por partido. El resto de las entradas se comercializan con un sistema de precios dinámicos, similar al de los billetes de avión, donde el coste sube según la demanda. Fort ha reconocido que esta es la forma en que "funcionan las plataformas, los mercados", aunque admitió con un "lamentablemente sí" cuando se le planteó si era una mala noticia para el aficionado.

Respecto a la ausencia de seguidores del Athletic Club este sábado, ha aclarado que se debe a un problema de seguridad por las obras. "No es un problema de voluntad, es un problema de cumplimiento de normativas y de que estar en medio de unas obras que a veces te dificultan el funcionamiento normal", ha señalado, explicando que los accesos para la afición contraria no cumplen aún los requerimientos de seguridad exigidos por los cuerpos policiales.

El Femenino y el homenaje a Messi

Preguntada por la periodista Mónica Marchante sobre si se valoró que el equipo Femenino estrenara el estadio, Fort ha comentado que "no nos lo podíamos plantear porque no teníamos las autorizaciones". Aun así, ha calificado el gesto como algo que "hubiera sido icónico", recordando que precisamente el último partido en el Camp Nou lo disputó el equipo femenino, y ha reiterado el compromiso del club con la sección.

Sobre un futuro homenaje a Leo Messi, la vicepresidenta ha sido contundente: "Messi recibirá un homenaje en el momento que él quiera". Sin embargo, ha matizado que hacerlo ahora, con el estadio en obras, "desmerecería" el reconocimiento. Fort ha confirmado que el club tiene previsto incluso levantar una estatua en su honor porque "el estadio sigue siendo su casa".

Finalmente, la directiva ha recogido el guante para invitar al seleccionador Luis de la Fuente, reconocido aficionado del Athletic, al partido del sábado. Sobre la relación con las selecciones, ha afirmado que no cree que necesiten "ningún mediador", ya que "la prudencia y la lógica al final siempre acaba aplicándose".